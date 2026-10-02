Michele Miravalle è il candidato sindaco del centrosinistra ad Asti

ASTI – Dopo mesi di indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale: Michele Miravalle sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Asti.

Il suo nome circolava da tempo tra quelli considerati per la corsa a Palazzo Mandela e ora la candidatura è stata formalizzata. Miravalle, attualmente impegnato in Consiglio comunale, si prepara dunque a guidare la coalizione che punta a contendere il governo della città al centrodestra alle prossime amministrative.

Attorno alla sua candidatura dovrebbe raccogliersi un fronte composto da Ambiente Asti, CambiAmo Asti, Europa Verde, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Prendiamoci Cura di Asti e Uniti si può.

Miravalle: «Asti sta peggio di dieci anni fa»

Presentando la candidatura, Miravalle ha parlato non soltanto della prossima campagna elettorale, ma soprattutto di un progetto per il futuro della città.

«Presentiamo una candidatura, ma soprattutto un progetto per Asti, una città dove “stare bene”», ha sottolineato, spiegando che il percorso parte «dall’esperienza di questi anni in Consiglio comunale e da una squadra che è diventata sempre più coesa».

Il candidato del centrosinistra guarda già alle sfide della prossima amministrazione: «Quelli che ci aspettano saranno tempi complicati, occorrerà fare scelte difficili e strategiche».

Nel suo intervento non è mancata una valutazione sull’attuale situazione della città. «Asti sta peggio di dieci anni fa e servono scelte coraggiose», ha dichiarato Miravalle.

Da qui l’impegno annunciato in vista delle elezioni: «Siamo pronti a prenderci la responsabilità di governare per tutti gli Astigiani, anche quelli che non la pensano come noi».

L’obiettivo indicato dal candidato è quello di aprire una nuova fase amministrativa a partire dal prossimo mandato: «Dal 2027 dovrà aprirsi una nuova stagione».

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