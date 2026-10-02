Nuovi cantieri a Torino: 130 posti auto in via Genova, chiusure notturne per tre sottopassi

TORINO – Nuova tranche di lavori stradali a Torino nell’ambito del programma “Torino Cambia – Spazi che Uniscono”, finanziato con 32 milioni di euro da Fondazione CRT.

La novità principale riguarda via Genova, dove da lunedì 5 ottobre partirà il rifacimento della pavimentazione tra corso Maroncelli e via Caduti del Lavoro, per poi estendersi in direzione di piazza Giacomini. Il cantiere durerà circa tre settimane e porterà alla riorganizzazione della sosta con stalli a spina di pesce, garantendo circa 130 nuovi posti auto a vantaggio dei residenti.

Sempre da lunedì prenderà il via la riasfaltatura di strada Antica di Collegno, nel tratto tra via Pietro Cossa e corso Marche, mentre a metà settimana si apriranno i lavori in via Fattori e volgeranno al termine quelli di via Villa Giusti e dell’incrocio tra corso Regina Margherita, corso Valdocco, via Cigna e via Principe Eugenio.

Al Rondò della Forca, dal 5 al 16 ottobre, verrà rinnovato l’impianto semaforico con nuove lanterne a LED e avvisatori acustici per non vedenti; nelle ore di punta la viabilità sarà gestita direttamente dalla Polizia Locale.

Quali i Sottopassi interessati

Per quanto riguarda i sottopassi, scattano chiusure temporanee in entrambe le direzioni:

Sottopasso Statuto: chiuso dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 ottobre.

Sottopasso Repubblica: chiuso dalle 22 di martedì 6 alle 6 di mercoledì 7 ottobre.

Sottopasso Grosseto-Potenza: chiuso giovedì 8 ottobre dalle 9:30 alle 16:30.

Sul fronte dei sottoservizi, martedì 6 ottobre (dalle 7:30 alle 18) Smat chiuderà al transito via Principe Amedeo tra via San Francesco da Paola e via Bogino per ripristini stradali, mentre dal 5 ottobre Terna avvierà la posa di cavi su corso Bramante, nel tratto tra via Giordano Bruno e corso Turati, con possibili rallentamenti.

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