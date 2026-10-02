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Tav, la Valle di Susa scende in piazza contro l’Avigliana-Orbassano: indetta la marcia popolare
Una linea priva di coperture finanziarie e sganciata dalla rete regionale sembra, agli oppositori, un investimento privo di utilità trasportistica
BUSSOLENO – La mobilitazione istituzionale e popolare contro la nuova tratta ferroviaria della Torino-Lione non conosce battute d’arresto e questa volta, sabato 3 ottobre 2026, si sposta lungo le strade della bassa valle con la marcia popolare intitolata “Fermiamo insieme l’Avigliana-Orbassano”.
Promossa dall’Unione Montana Valle Susa, essa vuole ribadire la netta contrarietà a un’infrastruttura considerata devastante e priva di reale utilità trasportistica.
Il corteo si radunerà alle ore 14:00 in piazza del Municipio a Sant’Ambrogio di Torino, per poi mettersi in cammino verso Avigliana con arrivo previsto in piazza del Popolo.
Le ragioni della protesta: 3 miliardi per un’opera slegata dalla rete
Al centro della contestazione c’è una stima economica pari a circa 3 miliardi di euro per una linea che, secondo gli amministratori valligiani, poggia su un modello di esercizio superato, risalente addirittura al 2008, privo di coperture finanziarie certe. Non esiste neanche una progettazione definitiva per il tratto Bussoleno-Avigliana, la prosecuzione tra Orbassano e Settimo Torinese resta una mera ipotesi e le tratte d’accesso sul versante francese non vedranno la luce prima del 2040.
Il presidente dell’Unione Montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, sottolinea come la richiesta di un tavolo di confronto con la Regione Piemonte sia rimasta finora senza riscontro. Secondo Banchieri, la scelta di non discutere né il modello di esercizio né la localizzazione del tracciato evidenzia la debolezza dell’intero impianto progettuale.
Da qui l’invito a manifestare apertamente per rivendicare investimenti sui servizi ferroviari per pendolari e studenti, invece di aprire cantieri ventennali che sottraggono suolo e risorse pubbliche.
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