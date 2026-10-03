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Azienda Zero, arriva dalla Puglia senza concorso: la dirigente è la moglie del direttore dell’Asl di Asti
L’arrivo di Abbinante si aggiunge alla presenza ad Azienda Zero di Andrea Mallai, assunto attraverso concorso e con competenze nel settore della comunicazione
TORINO – Da ieri la sanità piemontese può contare su una nuova dirigente ad Azienda Zero. Si tratta di Maria Micaela Abbinante, dirigente dell’Asl di Barletta-Andria-Trani, che arriva in Piemonte con un incarico in posizione di comando per occuparsi di funzioni di supporto alla direzione strategica nelle aree della comunicazione istituzionale, della formazione e dell’organizzazione.
La scelta arriva in una fase in cui il sistema sanitario regionale deve fare i conti anche con il blocco delle assunzioni, che limita il ricorso a nuove assunzioni a tempo indeterminato. Per coprire le esigenze della struttura, Azienda Zero ha quindi fatto ricorso all’istituto del comando, previsto per consentire a un dipendente pubblico di prestare temporaneamente servizio presso un’altra amministrazione.
La dirigente pugliese ha manifestato la volontà di trasferirsi temporaneamente in Piemonte. La richiesta è stata accolta da Azienda Zero, guidata dal direttore generale Massimo D’Angelo, attraverso una delibera che prevede il comando dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027.
Un incarico senza nuovo concorso
L’arrivo di Abbinante si aggiunge alla presenza ad Azienda Zero di Andrea Mallai, assunto attraverso concorso e con competenze nel settore della comunicazione. Tra le precedenti esperienze professionali di Mallai figura anche l’incarico di capo di gabinetto dell’allora sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, oggi assessore regionale alla Sanità.
Il nuovo incarico viene invece assegnato attraverso il comando e quindi senza lo svolgimento di un nuovo concorso. La dirigente manterrà il rapporto di lavoro con l’Asl pugliese, mentre sarà Azienda Zero a sostenere il costo della sua presenza in Piemonte, rimborsando all’azienda sanitaria di provenienza quanto dovuto.
Per il periodo previsto dalla delibera, la spesa complessiva a carico di Azienda Zero è stimata in 140.652 euro.
Il legame con il Piemonte
La scelta consente anche ad Abbinante di avvicinarsi alla famiglia. Il marito, Giovanni Gorgoni, è infatti direttore dell’Asl di Asti. Il comando permette quindi alla dirigente di svolgere temporaneamente la propria attività professionale in Piemonte, pur restando dipendente dell’azienda sanitaria pugliese.
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