Due serval confiscati nel Bresciano trasferiti in una struttura zoologica nel Novarese

ADRO – Sono stati trasferiti in una struttura zoologica autorizzata in provincia di Novara i due serval sequestrati nei mesi scorsi in un’abitazione privata ad Adro, nel Bresciano. I due felini sono stati presi in consegna dai Carabinieri Forestali, che hanno dato esecuzione alla confisca disposta dall’autorità giudiziaria.

Gli animali, appartenenti alla specie Leptailurus serval, saranno ora custoditi nella struttura autorizzata dal Ministero dell’Ambiente, dove potranno essere ospitati in condizioni adeguate alle loro esigenze.

La confisca dei due felini

I due serval erano stati trovati nel giardino di un’abitazione privata ad Adro. La loro detenzione da parte di privati è vietata dalla normativa italiana, che inserisce questa specie tra quelle considerate pericolose per la salute e l’incolumità pubblica.

Dopo il sequestro, la vicenda è arrivata fino alla Cassazione, che ha confermato la confisca dei due animali. I Carabinieri Forestali hanno quindi proceduto al trasferimento nella struttura zoologica del Novarese.

Il serval è un felino selvatico originario dell’Africa. Ha un corpo slanciato, zampe particolarmente lunghe e grandi orecchie. Pur essendo più piccolo rispetto ad altri grandi felini, rimane un animale selvatico e, secondo la normativa italiana, non può essere detenuto liberamente da privati.

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