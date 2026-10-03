Elisa Longo Borghini quarta all’Europeo di Lubiana in Slovenia. Vince ancora Demi Vollering

LUBIANA – Elisa Longo Borghini chiude al quarto posto il Campionato europeo di ciclismo su strada in Slovenia. L’azzurra, reduce dal bronzo conquistato ai Mondiali, resta ai piedi del podio al termine di una gara decisa ancora una volta dall’attacco di Demi Vollering, che conferma il suo dominio sulla stagione.

L’olandese ha piazzato uno dei suoi attacchi nel momento decisivo e, una volta fatto il vuoto, le avversarie non sono più riuscite a raggiungerla. Vollering ha così conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo europeo, confermandosi campionessa anche dopo il successo del 2025.

Alle sue spalle sono arrivate altre due protagoniste della corsa: Puck Pieterse e la svizzera Marlen Reusser, entrambe a cinque secondi dalla vincitrice. Longo Borghini ha invece chiuso subito dietro, a completare la top four.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese