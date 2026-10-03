Festa techno abusiva con 1.800 persone a Torino: denunciati titolare del locale e organizzatore

TORINO – Circa 1.800 persone stavano ballando a una festa techno organizzata senza le necessarie autorizzazioni quando è scattato il controllo della Polizia di Stato, insieme a Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. È successo a Torino, in un club dove era stato organizzato un evento musicale temporaneo.

I controlli erano stati preceduti da verifiche avviate a inizio settembre. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva segnalato alcune criticità legate all’organizzazione dell’evento. Nei giorni precedenti alla serata, inoltre, la stessa commissione aveva espresso parere negativo sullo svolgimento della manifestazione, segnalando in particolare l’assenza del piano sanitario di emergenza del 118.

Nonostante le criticità e una diffida del Questore di Torino, la vendita dei biglietti online era proseguita e l’evento era stato regolarmente promosso sui social.

Due palchi e musica techno

Quando gli agenti sono arrivati, all’esterno del locale erano stati allestiti due palchi provvisori, con impianti audio e luci, sui quali alcuni dj stavano suonando musica techno. Era presente anche un’altra area con una consolle.

Nello spazio esterno si trovavano circa 1.800 persone, impegnate a ballare.

Durante il controllo è stato identificato l’organizzatore della serata, che ha mostrato agli agenti una Scia temporanea per spettacoli dal vivo, presentata il giorno precedente. Secondo la Polizia, però, quel documento non era sufficiente per autorizzare una serata danzante: la procedura può essere utilizzata per alcuni spettacoli dal vivo in cui il pubblico assiste principalmente allo spettacolo, ma non per attività come discoteche e intrattenimenti in cui gli spettatori partecipano ballando.

Agli organizzatori è stato quindi ordinato di spegnere immediatamente la musica e interrompere l’attività di spettacolo all’aperto.

Autorizzazione del locale scaduta

Gli agenti hanno poi controllato anche gli spazi interni del club. È emerso che l’autorizzazione necessaria per organizzare spettacoli e intrattenimenti era scaduta a maggio. La nuova richiesta presentata dalla titolare risultava ancora sospesa al momento dell’ispezione.

La titolare del locale è stata quindi denunciata per apertura abusiva di un luogo di pubblico spettacolo e per non aver rispettato la diffida del Questore. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per aver organizzato spettacoli o intrattenimenti pubblici senza la necessaria licenza.

Anche l’organizzatore della serata è stato denunciato per apertura abusiva di un luogo di pubblico spettacolo. Per lui è stata inoltre contestata una violazione amministrativa per aver promosso e organizzato un intrattenimento danzante a pagamento senza la licenza prevista.

Gli accertamenti sono ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, che dovrà valutare le contestazioni e le eventuali responsabilità.

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