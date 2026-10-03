Grugliasco, nel bar un uomo ricercato e con hashish: il Questore chiude il locale per 10 giorni

GRUGLIASCO – In un bar di Grugliasco i carabinieri hanno trovato anche un uomo destinatario di un ordine di carcerazione, che aveva con sé dell’hashish. È uno degli episodi emersi durante i controlli che hanno portato il Questore di Torino a disporre la sospensione della licenza e la chiusura del locale per 10 giorni, a partire dal 30 settembre.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dell’Arma, nel tempo il bar sarebbe stato frequentato con una certa assiduità da persone con precedenti penali e di polizia per diversi tipi di reato, tra cui quelli contro la persona e il patrimonio, oltre a violazioni legate a droga, armi, pubblica amministrazione, fede pubblica e Codice della strada.

Tra i casi rilevati c’è appunto quello dell’uomo ricercato, individuato all’interno del locale durante uno dei controlli e trovato in possesso di hashish.

Il locale era già stato chiuso due volte

Il provvedimento del Questore non è il primo adottato nei confronti dello stesso esercizio. Il titolare era già stato destinatario di due sospensioni della licenza, disposte nel dicembre 2025 e nel maggio 2026, sempre sulla base di analoghe motivazioni.

Alla luce delle verifiche, il Questore ha ritenuto che la presenza ripetuta nel locale di persone con precedenti penali o di polizia, anche provenienti da fuori Grugliasco, costituisca un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questo è stata disposta, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la sospensione dell’attività per 10 giorni. Il bar è stato chiuso al pubblico dal 30 settembre.

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