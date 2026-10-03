Vespolate, precipita con l’autogiro nelle risaie: pensionato trasportato al Cto

VESPOLATE – Dramma sfiorato nel primo pomeriggio di oggi a Vespolate, nel Novarese, dove un autogiro è precipitato nelle risaie. Alla guida del piccolo velivolo c’era un pensionato, rimasto ferito nell’incidente.

L’uomo è stato soccorso dopo la caduta e affidato ai sanitari, che hanno disposto il trasferimento al Cto di Torino. Ha riportato ustioni in diverse parti del corpo, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

L’autogiro è precipitato in una zona di campagna, tra le risaie, evitando così aree abitate. L’allarme è scattato subito dopo l’incidente e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure al pilota e mettere in sicurezza l’area.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato la caduta del velivolo. Gli accertamenti dovranno stabilire che cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’incidente e perché l’autogiro abbia perso quota fino a precipitare nelle campagne di Vespolate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese