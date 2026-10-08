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Temporali in tutto il Piemonte, ecco la prima neve di stagione a Sestriere – VIDEO

Forti rovesci ad Asti, nevicata intensa a Sestriere
Marco Lovisolo

Pubblicato

10 secondi fa

il

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SESTRIERE – Si attendeva l’irruzione di un fronte freddo in Piemonte, con conseguenti rovesci e anche qualche spolverata di neve. In effetti, i primi fiocchi di stagione sono caduti a Sestriere (TO), attorno alle ore 20: la nevicata si è anche intensificata negli ultimi minuti.

Forti piogge stanno bagnando Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, con fenomeni particolarmente intensi nel medio-basso Piemonte: oltre 70 mm caduti a Mongardino (AT) fino a questo momento. Nel video il copioso nubifragio ad Asti.

 

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