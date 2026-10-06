Un altro liceo di Torino è stato occupato: “Rivolta come in Francia”

TORINO – Dopo il Carlo Ignazio Giulio, il Liceo Regina Margherita, anche l’istituto superiore Sella Aalto Lagrange, in via Gené, è stato occupato. Rimane in autogestione il Gobetti.

Tensioni tra polizia e studenti davanti all’Einstein di Torino: il liceo è stato occupato

Prosegue, quindi, l’ondata di protesta degli studenti torinesi per il decreto scuola emanato dal governo, con misure sull’integrazione degli alunni stranieri, e nel caso specifico del Lagrange i forti problemi strutturali dell’edificio.

A lanciare l’iniziativa il Kollettivo Studentesco Autonomo (Ksa), emanazione studentesca del centro sociale Askatasuna di Torino: “Nelle scuole rivolta come in Francia.

Nel comunicato pubblicato sui social da Assemblea Lagrange si legge:

Oggi come studenti del Lagrange abbiamo deciso di bloccare la nostra scuola. Abbiamo deciso di fare come in Francia perché la situazione nelle nostre scuole è uguale alla loro , se non addirittura peggio.

Abbiamo bloccato la scuola perché questo istituto è un cantiere da 10 anni, ci sono i cavi elettrici che penzolano dai soffitti e ogni giorno veniamo a lezione rischiando che ci cadano addosso, perché siamo una scuola con una maggioranza di studenti di seconda generazione e l’unica preoccupazione del governo è il tetto massimo sugli studenti stranieri nelle scuole.

I tetti di cui dovrebbero preoccuparsi sono quelli che ci cadano in testa, come quello delle nostre palestre. Finché città metropolitana non garantisce che la scuola verrà messa a norma e i laboratori saranno accessibili entro una scadenza concordata la scuola rimarrà occupata.

È ora di alzare la testa, non ci avete mai dato niente, ora facciamo come in Francia: CI PRENDIAMO TUTTO!