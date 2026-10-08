Tram deraglia dopo impatto con furgone in corso Einaudi a Torino, ci sono feriti

TORINO – Un grave scontro si è verificato poco prima delle 9 in corso Einaudi a Torino. All’incrocio con corso Galileo Ferraris un furgoncino ha attraversato le rotaie, tagliando la strada al mezzo pubblico e causandone il deragliamento.

Il tram ha così abbattuto un albero e colpito un’auto di passaggio. Ci sarebbero diverse persone ferite.

Sul posto diverse ambulanze. Le linee di trasporto pubblico sono ovviamente deviate.

Seguiranno aggiornamenti.

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