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CronacaTorino

Tram deraglia dopo impatto con furgone in corso Einaudi a Torino, ci sono feriti

Il tram è deragliato
Gabriele Farina

Pubblicato

5 minuti fa

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TORINO – Un grave scontro si è verificato poco prima delle 9 in corso Einaudi a Torino. All’incrocio con corso Galileo Ferraris un furgoncino ha attraversato le rotaie, tagliando la strada al mezzo pubblico e causandone il deragliamento.

Il tram ha così abbattuto un albero e colpito un’auto di passaggio. Ci sarebbero diverse persone ferite.

Sul posto diverse ambulanze. Le linee di trasporto pubblico sono ovviamente deviate.

Seguiranno aggiornamenti.

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