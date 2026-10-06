Persona investita e uccisa dal treno sulla Torino-Genova, passeggeri evacuati e disagi alla circolazione

ROCCHETTA-CERRO TANARO – Non c’è stato nulla da fare per la persona travolta e uccisa da un treno lungo la linea ferroviaria Torino-Genova.

L’incidente mortale

È successo tutto intorno alle 13 nei pressi della stazione di Rocchetta-Cerro Tanaro, nel tratto compreso tra Asti e Alessandria. Qui l’investimento della persona.

Sul posto i sanitari della Croce Verde di Asti, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, e i vigili del fuoco di Asti insieme ai volontari del distaccamento di Nizza Monferrato, hanno provveduto all’evacuazione dei 150 passeggeri a bordo del convoglio.

I viaggiatori sono stati fatti scendere attraverso una linea allestita sulla scarpata e hanno poi proseguito il percorso verso Alessandria tramite pullman sostitutivi. Presente, insieme agli agenti della polizia scientifica di Astila, la polfer per i rilievi del caso e le indagini sulla dinamica dei fatti. Sono intervenuti anche i tecnici e il personale di Rfi per la gestione della viabilità ferroviaria.

Inevitabili i disagi al traffico.

L’aggiornamento di Trenitalia

Fine evento – ore 17:30

Trenitalia fa sapere che la circolazione è tornata regolare. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 80 minuti e hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni.

Treno Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Calabria Centrale (8:52)

Treni Alta Velocità e Intercity oggetto di variazione:

FR 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:18): il treno oggi è originario da Alessandria.

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto e Asti possono utilizzare il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Calabria Centrale (8:52).

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto e Asti possono utilizzare il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Calabria Centrale (8:52). IC 519 Torino Porta Nuova (18:05) – Genova Brignole (20:11): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

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