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Basket, la Reale Mutua Torino recupera da -18 e vince a Brindisi

Il finale è Valtur Brindisi – Reale Mutua Basket Torino 81-85.
Gabriele Farina

Pubblicato

17 secondi fa

il

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TORINO – Impresa della Reale Mutua Basket Torino, che riesce a recuperare 18 punti a Brindisi e vincere l’incontro con il risultato di 81-85.

Torino parte male, malissimo. Va sotto fino a toccare i 18 punti di svantaggio, poi qualcosa si sblocca nei ragazzi gialloblu e comincia un recupero che potrà significare molto nel proseguio del campionato.

Il finale è Valtur Brindisi – Reale Mutua Basket Torino 81-85.

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