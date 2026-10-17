SportTorino
Basket, la Reale Mutua Torino recupera da -18 e vince a Brindisi
Il finale è Valtur Brindisi – Reale Mutua Basket Torino 81-85.
TORINO – Impresa della Reale Mutua Basket Torino, che riesce a recuperare 18 punti a Brindisi e vincere l’incontro con il risultato di 81-85.
Torino parte male, malissimo. Va sotto fino a toccare i 18 punti di svantaggio, poi qualcosa si sblocca nei ragazzi gialloblu e comincia un recupero che potrà significare molto nel proseguio del campionato.
Il finale è Valtur Brindisi – Reale Mutua Basket Torino 81-85.
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