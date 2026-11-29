TORINO – Puntuale come ogni anno, alle 8:30 di questa mattina, domenica 29 novembre, è partita da piazza Vittorio Veneto la Maratona di Torino 2026 (insieme alla mezza maratona), portando migliaia di runner lungo le arterie principali del capoluogo e dell’area metropolitana sud.

Una grande festa di sport e socialità che, per tutta la mattinata, comporta anche inevitabili modifiche alla viabilità cittadina e blocchi al traffico lungo l’intero tracciato.

Il percorso

Per chi vuole scendere in strada a tifare gli atleti, i punti più suggestivi si concentrano tra il salotto del centro, il Parco del Valentino e il traguardo finale in piazza Castello. Dopo lo start da piazza Vittorio Veneto, il serpentone attraversa via Po, piazza Castello, via Pietro Micca, via Cernaia e corso Vinzaglio, scendendo poi lungo l’asse di corso Duca degli Abruzzi, largo Orbassano, corso IV Novembre, corso Agnelli, piazzale Caio Mario (nord e sud), corso Settembrini, corso Unione Sovietica, via Biscaretti di Ruffia, via Faccioli e strada del Drosso.

La gara sconfina quindi nei comuni limitrofi toccando Beinasco (Borgaretto), Nichelino (con il passaggio nell’area di Stupinigi) e Moncalieri, per poi rientrare a Torino da corso Moncalieri (altezza strada ai Cunioli) e risalire verso il centro attraversando piazza Zara, corso Monterotondo, piazza Muzio Scevola, ponte Balbis (bretella sud con carreggiata parzializzata), corso Dogliotti, corso Unità d’Italia e il sottopasso Lanza. Il tratto conclusivo costeggia il verde e il fiume tra corso Massimo d’Azeglio, corso Galileo Galilei, discesa Tiepolo, viale Marinai d’Italia, viale Turr, viale Virgilio, corso Cairoli e lungo Po Diaz, prima di imboccare nuovamente piazza Vittorio Veneto e via Po fino all’arrivo in piazza Castello.

Strade bloccate, riaperture e divieti di sicurezza

Sul fronte della viabilità, il cuore del percorso — tra piazza Vittorio Veneto, via Po e piazza Castello — è off-limits alle auto già dalle 7:00 del mattino. Sul resto del tracciato cittadino ed extraurbano le chiusure al traffico sono scattate progressivamente a partire dalle 7:50: le strade verranno riaperte gradualmente nel corso della mattinata man mano che transiterà l’ultimo concorrente e verranno rimosse le transenne.

Si ricorda infine che, per motivi di sicurezza, dalle 6:00 di oggi e fino al termine della manifestazione nell’area compresa tra piazza Vittorio Veneto e piazza Castello (inclusa piazzetta Reale) è in vigore il divieto di vendita per asporto, cessione, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo.

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