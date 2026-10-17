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Volley, Chieri vince il derby con Cuneo, Novara sconfitta a Milano
I risultati delle piemontesi del volley
CUNEO – La Fenera Chieri vince nettamente 0-3 il derby con la Granda Cuneo nella terza giornata del massimo campionato di volley femminile. Sconfitta senza appello per la Igor Novara, sconfitta 3-0 a Milano.
GRANDA VOLLEY CUNEO – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (13-25 13-25 21-25)
GRANDA VOLLEY CUNEO: Baka 2, Ferrarini 2, Signorile 2, Pucelj 7, Koulisiani 4, Grafort 3, Magnani (L), Mcbride 9, Tikhomirova 4, Pasquino. Non entrate: Cucu, Guidi, Bonafede (L). All. Tisci.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Stuut 5, Nemeth 13, Nervini 7, Lubian 4, Van Aalen 1, Eggleston 14, Spirito (L), Guezen 5, Cooper 5, Akrari 3, Glaab, Giacomello, Eckl, Regoni. All. Negro. ARBITRI: Giglio, Serafin. NOTE – Spettatori: 940, Durata set: 21′, 22′, 26′; Tot: 69′. MVP: Eggleston. BATTUTE: Granda Volley Cuneo 1 ace, 9 err; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 5 ace, 7 err. ATTACCHI: Granda Volley Cuneo 26 vinc, 8 err; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 45 vinc, 7 err. MURI: Granda Volley Cuneo 6 vinc; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 7 vinc.
Top scorers: Eggleston L. (14) Nemeth A. (13) Mcbride F. (9)
Top servers: Nemeth A. (4) Van Aalen S. (1) Tikhomirova A. (1)
Top blockers: Stuut B. (3) Koulisiani E. (3) Nemeth A. (2)
NUMIA VERO VOLLEY MILANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-19 25-18 25-15)
NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 13, Danesi 9, Egonu 18, Piva 11, Kurtagic 4, Bosio 1, Fersino (L), Sato 2, Gennari, Vazquez Gomez. Non entrate: Tapia Cruz, Dautova, Sartori, Di Napoli (L). All. Blengini.
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Tolok 10, Bonifacio, Grobelna 8, Herbots 3, Squarcini 6, Moro (L), Bartolini 5, Alsmeier 5, Perinelli, Carraro, Weske. Non entrate: Awoleye, Franzoso. All. Barbolini. ARBITRI: Giardini, Papadopol. NOTE – Spettatori: 3586, Durata set: 26′, 25′, 21′; Tot: 72′. MVP: Danesi. BATTUTE: Numia Vero Volley Milano 1 ace, 8 err; Igor Gorgonzola Novara 2 ace, 8 err. ATTACCHI: Numia Vero Volley Milano 45 vinc, 4 err; Igor Gorgonzola Novara 32 vinc, 8 err. MURI: Numia Vero Volley Milano 12 vinc; Igor Gorgonzola Novara 5 vinc.
Top scorers: Egonu P. (18) Lanier K. (13) Piva R. (11)
Top servers: Bartolini B. (1) Herbots B. (1) Piva R. (1)
Top blockers: Danesi A. (6) Squarcini F. (3) Piva R. (2)
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