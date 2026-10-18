CronacaTorino
Quattro arresti dopo gli scontri a Torino: tre sono minorenni trovati con bottiglie incendiarie
Altri tre minorenni sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di petardi e di un ordigno artigianale
TORINO – Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Torino in seguito agli scontri avvenuti ieri in città. Si tratta di un maggiorenne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, e di tre minorenni trovati in possesso di bottiglie incendiarie.
Altri tre minorenni sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di petardi e di un ordigno artigianale.
Le attività delle forze dell’ordine sono proseguite anche dopo gli episodi di violenza. Altri quattro minorenni sono stati infatti fotosegnalati dopo essere stati bloccati poco dopo il danneggiamento della libreria Feltrinelli all’interno della stazione ferroviaria di Porta Nuova.
Complessivamente, altre 60 persone sono state identificate dalla polizia per consentire ulteriori accertamenti sull’accaduto.
Le indagini proseguono per ricostruire le responsabilità individuali negli episodi avvenuti durante la manifestazione e nei momenti successivi.
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