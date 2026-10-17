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CronacaTorino

Scontri in centro a Torino: 12 fermati, 10 sono minorenni

I fermati erano in possesso bottiglie molotov e petardi, sanpietrini e martelletti frangivetro
Gabriele Farina

Pubblicato

10 secondi fa

il

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TORINO – Sono 12 le persone fermate per gli scontri di questo pomeriggio in centro a Torino al termine del corteo contro il caro vita. Lo comunica la questura, che specifica che 10 dei 12 fermati sono minorenni.

Per approfondire:

I fermati erano in possesso bottiglie molotov e petardi, sanpietrini e martelletti frangivetro. Alcuni di loro sarebbero presunti autori dei danneggiamenti avvenuti in via Po e alla libreria Feltrinelli di Porta Nuova. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

E’ probabile che nei prossimi giorni ci saranno nuovi fermi dopo che le forze dell’ordine avranno visionato i tanti video di quanto accaduto nel pomeriggio.

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