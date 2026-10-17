Manifestazione contro il caro vita a Torino, scontri e fumogeni in via Roma, evacuata Porta Nuova

TORINO – La manifestazione contro il caro vita che nel pomeriggio ha invaso le vie del centro ha preso una piega inattesa. Una parte del corteo si è infatti spostata verso le vie dello shopping cittadino, imboccando via Roma e piazza San Carlo.

Molti negozi hanno chiuso le vetrine mentre venivano lanciati petardi e fumogeni. Ci sono stati anche lanci di bottiglie.

Una parte dei manifestanti sono poi entrati nella stazione di Porta Nuova, che è stata evacuata. Alcuni giovani sono entrati nella Feltrinelli, rovesciando libri e scaffali.

Davanti alla stazione manifestanti e polizia si sono fronteggiati, ci sono stati lanci di lacrimogeni e bottiglie.

Notizia in aggiornamento.

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