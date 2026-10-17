Seguici su

CronacaTorino

Manifestazione contro il caro vita a Torino, scontri e fumogeni in via Roma, evacuata Porta Nuova

Devastata la Feltrinelli di Porta Nuova
Gabriele Farina

Pubblicato

12 minuti fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – La manifestazione contro il caro vita che nel pomeriggio ha invaso le vie del centro ha preso una piega inattesa. Una parte del corteo si è infatti spostata verso le vie dello shopping cittadino, imboccando via Roma e piazza San Carlo.

Per approfondire:

Molti negozi hanno chiuso le vetrine mentre venivano lanciati petardi e fumogeni. Ci sono stati anche lanci di bottiglie.

Una parte dei manifestanti sono poi entrati nella stazione di Porta Nuova, che è stata evacuata. Alcuni giovani sono entrati nella Feltrinelli, rovesciando libri e scaffali.

Davanti alla stazione manifestanti e polizia si sono fronteggiati, ci sono stati lanci di lacrimogeni e bottiglie.

Notizia in aggiornamento.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *