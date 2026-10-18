Torino, morto un motociclista in uno scontro con un’auto in via San Donato

TORINO – Grave scontro nella notte a Torino, all’incrocio tra via Vagnone e via San Donato, dove un’automobile si è scontrata con una motocicletta. A perdere la vita è stato il motociclista, morto a causa dei traumi riportati nello scontro nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Un medico che si trovava a passare nella zona si è fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 112 per chiedere l’intervento dei mezzi di emergenza.

La Centrale operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto due ambulanze. Il personale sanitario ha proseguito le manovre di rianimazione, con il massaggio cardiaco e diversi tentativi di salvare la vita al ferito. Nonostante gli sforzi, il motociclista è morto sul posto, prima di poter essere trasportato in ospedale.

Anche i quattro occupanti dell’automobile coinvolta sono stati assistiti dal personale delle ambulanze. Nessuno di loro ha però avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Nella mattinata la Centrale operativa del 118 di Torino ha inoltre attivato il servizio di assistenza psicologica per i familiari della vittima.

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