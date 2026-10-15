È Lauretta Siano la donna che ha perso la vita nello scontro a Cavour, rimasto ferito un bimbo

TORINO – Non c’è stato nulla da fare per Lauretta Siano: è lei la donna di 61 anni deceduta a causa delle gravi ferite riportare in un brutto scontro stradale a Cavour.

Siano, residente ad Airasca, si è spenta all’ospedale Cto di Torino dove era stata trasportata in elisoccorso in condizioni disperate. Nonostante le cure dei medici la 61enne è morta.

Lo scontro

Secondo quanto ricostruito fino a ora, il sinistro è avvenuto intorno alle 10:30 di oggi sulla provinciale 151, all’altezza dell’incrocio con via Pellosa. Qui a scontrarsi sono state le conducenti di due automobili e il conducente di un furgone.

Sul luogo dello scontro il personale sanitario del 118 e i carabinieri di Pinerolo per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dei fatti ma, dalle prime informazioni, sembra che il conducente del furgone abbia tamponato l’auto della 61enne, ferma per svoltare a sinistra, spingendola sulla corsia opposta proprio mentre stava arrivando la seconda vettura. L’impatto è stato violentissimo.

A bordo di uno dei veicoli una donna di 34 anni e il figlio di un anno, entrambi soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale Agnelli di Pinerolo. Non risultano essere in pericolo di vita. Sull’altra automobile invece viaggiava Lauretta Siano che, in condizioni gravi, è stata portata in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino dove è deceduta per le lesioni. Illeso il conducente del furgone.

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