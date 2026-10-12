È Massimo Arcuri il centauro morto a Castellamonte: l’automobilista era ubriaco, arrestato per omicidio stradale

CASTELLAMONTE – È il 50enne Massimo Arcuri, di Torino, il centauro deceduto sul colpo a causa del grave scontro stradale che si è verificato a Castellamonte, sulla strada provinciale per Castelnuovo Nigra.

L’impatto tra il motociclista e il conducente di una Ford Fiesta è stato violentissimo e per Arcuri fatale, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto.

Lo scontro

Lo scontro è avvenuto nei pressi del ristorante L’Oriente e all’origine del sinistro potrebbe esserci proprio una mancata precedenza. Secondo quanto ricostruito, infatti, l’automobilista si sarebbe immesso improvvisamente sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva Arcuri in sella alla propria moto, che procedeva nel proprio senso di marcia. Poi lo scontro.

Il conducente, uscito dall’abitacolo illeso, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,08 grammi per litro di sangue, cioè più del doppio del limite di legge per mettersi alla guida. Per questo motivo i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale. L’uomo è stato portato in carcere, come disposto dalla procura di Ivrea,

Proseguiranno inoltre gli accertamenti tecnici utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Come riporta La Repubblica, la salma di Massimo Arcuri è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Ivrea, dove nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria per chiarire le cause della morte e fare piena luce sullo schianto.

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