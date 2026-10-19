CronacaTorino
Furto nella notte alla Reggia di Venaria Reale: rubati orologi da una teca
Il valore complessivo degli oggetti sottratti è ancora in fase di quantificazione.
VENARIA REALE – Furto nella notte alla Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino. I ladri hanno portato via diversi orologi da una teca, mentre il valore complessivo degli oggetti sottratti è ancora in fase di quantificazione.
Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a individuare i responsabili del colpo.
Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità del furto. Restano da chiarire le circostanze in cui i ladri sono riusciti a impossessarsi degli orologi e l’esatto valore della refurtiva.
Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese