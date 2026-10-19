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CronacaTorino

Furto nella notte alla Reggia di Venaria Reale: rubati orologi da una teca

Il valore complessivo degli oggetti sottratti è ancora in fase di quantificazione.
Gabriele Farina

Pubblicato

13 secondi fa

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VENARIA REALE – Furto nella notte alla Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino. I ladri hanno portato via diversi orologi da una teca, mentre il valore complessivo degli oggetti sottratti è ancora in fase di quantificazione.

Per approfondire:

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Venaria Reale, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a individuare i responsabili del colpo.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità del furto. Restano da chiarire le circostanze in cui i ladri sono riusciti a impossessarsi degli orologi e l’esatto valore della refurtiva.

Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto.

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