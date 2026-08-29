Furto con la «tecnica della monetina» a Novara: denunciato un 17enne

NOVARA – Un 17enne è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Torino dalla Polizia di Stato di Novara perché ritenuto responsabile di un furto aggravato commesso con la cosiddetta «tecnica della monetina» e dell’utilizzo indebito di strumenti di pagamento.

Il furto risale al 12 giugno scorso e sarebbe avvenuto nel parcheggio del centro commerciale San Martino 2. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, il ragazzo, insieme ad altre persone ancora da identificare, avrebbe attirato l’attenzione di una donna facendole credere che alcune monetine fossero cadute a terra. Approfittando della distrazione, le avrebbe sottratto la borsa dall’auto, trovando all’interno denaro e carte di credito.

Le indagini hanno permesso di seguire anche i successivi movimenti del giovane. Le telecamere di videosorveglianza lo avrebbero infatti ripreso mentre effettuava un prelievo di 2.000 euro a uno sportello bancomat e successivamente utilizzava le carte rubate per effettuare acquisti per altri 1.500 euro.

Gli investigatori sono riusciti a risalire alla sua identità incrociando le immagini delle telecamere con le informazioni presenti nelle banche dati. Il 17enne è stato quindi denunciato. Proseguono invece gli accertamenti per identificare le altre persone che avrebbero partecipato al furto.

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