Accoltellato durante una lite tra parcheggiatori a Porta Nuova, in fuga l’aggressore

TORINO – Un trentenne è stato accoltellato nella serata di ieri, martedì 22 settembre 2026, a Torino, durante una lite con un altro parcheggiatore abusivo nell’area di sosta davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova, sul lato di via Nizza.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 20. Secondo quanto ricostruito finora, tra i due ci sarebbero già stati nei giorni scorsi alcuni litigi e spintoni nella stessa zona.

Durante l’ennesimo scontro, uno dei due avrebbe colpito il rivale con alcuni fendenti a un braccio, provocandogli una forte perdita di sangue. Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Il trentenne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Martini in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli specialisti della polizia scientifica. Le indagini sono affidate alla polizia ferroviaria, che sta cercando di identificare e rintracciare l’aggressore.

Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica della lite e i rapporti tra i due uomini, anche alla luce delle precedenti discussioni avvenute nella zona della stazione.

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