Accoltella la ex compagna a Bognanco, l’uomo resta in carcere: accusato di tentato femminicidio

BOGNANCO – Alcuni giorni fa una donna di 29 anni è stata ferita con due coltellate all’addome a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola. Per l’aggressione è stato fermato l’ex compagno, un uomo di 44 anni, che inizialmente si era dato alla fuga; poi rintracciat in provincia di Novara qualche ora dopo l’aggressione.

La donna, trasportata in elisoccorso all’ospedale di Novara, è ricoverata in prognosi riservata.

Il gip del tribunale di Novara ha deciso, al termine dell’udienza di convalida del fermo, che l’uomo rimarrà in carcere. Il 44enne è accusato di tentato femminicidio, rapina e maltrattamenti.

La ragazza da una decina di giorni era andata ad abitare in Ossola dalla madre. Aveva da poco troncato la relazione con l’uomo proprio a causa delle violenze.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese