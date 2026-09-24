CronacaVerbano Cusio Ossola
Accoltella la ex compagna a Bognanco, l’uomo resta in carcere: accusato di tentato femminicidio
Il 44enne è accusato di tentato femminicidio, rapina e maltrattamenti
BOGNANCO – Alcuni giorni fa una donna di 29 anni è stata ferita con due coltellate all’addome a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola. Per l’aggressione è stato fermato l’ex compagno, un uomo di 44 anni, che inizialmente si era dato alla fuga; poi rintracciat in provincia di Novara qualche ora dopo l’aggressione.
Il gip del tribunale di Novara ha deciso, al termine dell’udienza di convalida del fermo, che l’uomo rimarrà in carcere. Il 44enne è accusato di tentato femminicidio, rapina e maltrattamenti.
La ragazza da una decina di giorni era andata ad abitare in Ossola dalla madre. Aveva da poco troncato la relazione con l’uomo proprio a causa delle violenze.
Come chiedere aiuto
Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.
Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).
Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.
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