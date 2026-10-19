Maltempo in Piemonte, attese piogge fino a 150 millimetri: allerta gialla per 36 ore

TORINO – Una forte perturbazione raggiungerà il Nord-Ovest martedì 20 ottobre, con piogge abbondanti soprattutto sulle zone appenniniche e prealpine del Piemonte. Andrea Vuolo segnala possibili accumuli fino a 100-150 millimetri di pioggia, con punte localmente superiori, entro l’alba di mercoledì 21 ottobre.

La situazione più delicata riguarderà la Liguria centrale, ma le precipitazioni potranno avere conseguenze anche sul versante piemontese dell’Appennino e in alcune aree settentrionali della regione. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha infatti emesso un’allerta gialla per le prossime 36 ore, per possibili criticità idrogeologiche.

Le zone del Piemonte più interessate dalle piogge

Secondo le previsioni di Andrea Vuolo, le precipitazioni più abbondanti sono attese sull’alta Valle Tanaro, nel Cuneese, e sulle alte valli Bormida, Stura, Erro, Orba e Scrivia, nell’Alessandrino.

Piogge significative sono previste anche lungo il comparto prealpino e pedemontano che comprende l’alto Canavese, il Biellese, la Valsesia, l’alto Novarese e il Verbano-Cusio-Ossola. In queste zone gli accumuli potrebbero raggiungere i 100-150 millimetri, con valori localmente superiori.

Sul resto del Piemonte le precipitazioni saranno generalmente più moderate, anche se diffuse e a tratti intense, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Al momento, per queste aree non vengono segnalate particolari criticità, ma l’evoluzione del peggioramento dovrà essere seguita con attenzione.

Il rischio di temporali intensi tra Liguria e Alessandrino

Lo scenario più delicato riguarda la Liguria centrale, dove potrebbero verificarsi precipitazioni particolarmente intense. I modelli meteorologici, spiega Vuolo, non escludono una convergenza tra lo Scirocco in risalita dall’alto Tirreno e la Tramontana che scende dal versante padano verso quello marittimo.

Questa dinamica, associata all’approfondimento di una depressione a nord della Corsica e all’avvicinamento della perturbazione alle Alpi occidentali, potrebbe favorire la formazione di nubifragi e temporali autorigeneranti o semi-stazionari.

Il rischio sarebbe maggiore a partire dalla mattinata di martedì, con possibili fenomeni intensi anche nel pomeriggio e in serata, soprattutto nell’entroterra di Genova.

Le conseguenze potrebbero interessare anche il Piemonte meridionale. Eventuali piene dei corsi d’acqua minori sul versante ligure potrebbero infatti estendersi alle aree alessandrine dell’Ovadese, dell’Acquese e del Novese, dove non si escludono locali criticità idrauliche.

Si tratta di uno scenario legato all’evoluzione dei fenomeni atmosferici: la sua eventuale realizzazione dipenderà dalle condizioni che si svilupperanno durante la giornata.

Monitoraggio durante tutta la giornata di martedì

La situazione sarà da seguire passo dopo passo, soprattutto nelle aree dove sono previsti gli accumuli più elevati. Il monitoraggio attraverso il radar meteorologico e le misurazioni delle stazioni meteo-idrometriche sarà fondamentale per valutare l’intensità delle precipitazioni e l’eventuale risposta dei corsi d’acqua.

L’allerta gialla di Arpa Piemonte invita quindi a prestare attenzione all’evoluzione del maltempo, in particolare nelle zone appenniniche e prealpine interessate dalle piogge più abbondanti.

Il peggioramento di martedì 20 ottobre potrebbe risultare significativo soprattutto per la quantità di pioggia concentrata in poche ore, con possibili conseguenze sui corsi d’acqua minori e sul territorio nelle aree più esposte.

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