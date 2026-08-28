Diciottenne arrestato a Torino dopo aver rapinato una donna e spaccato il finestrino di un’auto per rubare una collanina

TORINO – Un diciottenne si era scatenato tra rapine e spaccio a Torino, ma è stato catturato dalla Polizia, anche grazie alla solerzia di alcuni cittadini. L’arresto risale a qualche giorno fa.

Il furto in via Roma

Il giovane aveva colpito per la prima volta nelle prime ore del pomeriggio in via Roma, dove una donna, mentre passeggiava in compagnia del marito, è stata improvvisamente aggredita dal 18enne. Dopo averla colpita con uno schiaffo, le ha strappato dal collo tre collane in oro, del valore complessivo di circa 2 mila euro, per poi fuggire a piedi. I coniugi hanno fornito agli agenti una dettagliata descrizione dell’autore, indicando, tra gli altri elementi distintivi, una fasciatura bianca al gomito destro e particolari caratteristiche fisiche.

Un tombino per rompere il vetro dell’auto

Poco dopo, secondo le indagini, lo stesso giovane sarebbe nuovamente entrato in azione. In questo caso, dopo aver infranto il parabrezza di un’auto in sosta in via Santa Chiara scagliandovi contro un pesante tombino in ghisa, avrebbe rubato una collanina agganciata allo specchietto retrovisore. Quest’ultimo episodio è stato interamente ripreso dagli impianti di videosorveglianza della caserma Balbis della Polizia, consentendo agli investigatori di acquisire ulteriori elementi utili all’identificazione.

In fuga dalla Volante

La mattina seguente, infine, un dipendente di un esercizio commerciale di corso Fiume ha contattato il 112 segnalando la presenza di alcuni soggetti probabilmente coinvolti in un’attività di spaccio. All’arrivo della Volante, i soggetti si erano già allontanati, ma poco dopo gli agenti hanno individuato il 18enne che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga. I poliziotti però lo hanno inseguito e raggiunto.

Una volta fermato, il giovane è stato riconosciuto come il presunto autore dei furti, proprio in ragione delle particolari caratteristiche fisiche emerse dalla descrizione delle vittime e dalle immagini della videosorveglianza.

Riconosciuto in Questura da una vittima

Il 18enne è stato trovato in possesso di 2 055 euro in contanti, presumibilmente riconducibili alla vendita delle collane sottratte durante la rapina, tanto che in Questura il ragazzo è stato riconosciuto dalla vittima.

Ora si trova in stato di fermo presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Il gip ha disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere.

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