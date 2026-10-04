Incinta viene scippata della collanina e blocca la rapinatrice: arrestata una 18enne a Torino

TORINO – Incinta e aveva appena subito uno scippo, ma è riuscita a fermare la ragazza che le aveva strappato la collanina d’oro, impedendole di fuggire fino all’arrivo della Polizia. È successo nei giorni scorsi in corso Novara, nel quartiere Aurora di Torino, dove gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato una 18enne per furto con strappo.

La donna stava camminando quando è stata raggiunta alle spalle da un monopattino con a bordo due persone. La ragazza sarebbe scesa e le avrebbe strappato con violenza la collanina dal collo, consegnandola subito al complice alla guida del mezzo.

La vittima, nonostante fosse in stato di gravidanza, è però riuscita ad afferrare la 18enne per la felpa, bloccandola e impedendole di scappare. Nel frattempo sono arrivate le volanti del Commissariato Dora Vanchiglia, che hanno preso in consegna la giovane e l’hanno accompagnata negli uffici di polizia.

Al termine degli accertamenti, la 18enne è stata arrestata.

Un secondo scippo con la fuga in monopattino

Sempre nei giorni scorsi, gli agenti dello stesso commissariato sono intervenuti anche nella zona tra corso XI Febbraio e corso Regina Margherita per un secondo episodio.

Una donna, che si trovava insieme al marito, è stata avvicinata da un uomo in monopattino che le avrebbe strappato dal collo una collanina d’oro, per poi fuggire verso corso Regina Margherita.

Gli agenti, passando nella zona, hanno notato alcune persone che stavano inseguendo l’uomo e hanno capito che poteva essere appena stato commesso un reato. Sono quindi scesi dall’auto e si sono messi all’inseguimento, riuscendo poco dopo a raggiungerlo e fermarlo.

Durante la fuga, accorgendosi di essere inseguito, l’uomo aveva lasciato cadere la collanina, che è stata recuperata dalla stessa vittima.

Nel corso dei controlli, all’interno di una delle sue scarpe è stata inoltre trovata un’altra catenina d’oro, con il gancetto di chiusura strappato. Dagli accertamenti è emerso anche che era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il 30enne è stato arrestato per tentato furto con strappo e denunciato anche per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

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