Si chiama Koala ma sembra la Panda, in arrivo la nuova citycar elettrica Fiat ispirata alla Citroën 2CV

TORINO – Fiat sarebbe al lavoro su una nuova citycar elettrica compatta e accessibile, destinata ad affiancare la Pandina. Il progetto, secondo le indiscrezioni riportate da Autocar, sarebbe legato alla futura Citroën 2CV elettrica e potrebbe segnare un ritorno alle origini per il marchio torinese, in un mercato automobilistico sempre più orientato verso SUV e crossover.

La nuova vettura, indicata con il nome di Fiat Koala, punterebbe su dimensioni contenute, semplicità e costi accessibili, con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica urbana alla portata di un pubblico più ampio. Al momento, tuttavia, non sono stati comunicati ufficialmente tutti i dettagli del progetto, né il prezzo e la data di lancio.

Il legame con la nuova Citroën 2CV

Il progetto della Fiat Koala sarebbe strettamente collegato alla nuova Citroën 2CV, mostrata a Parigi sotto forma di concept. Stando alle indiscrezioni, i due modelli potrebbero condividere la base tecnica sviluppata da Stellantis per le auto elettriche di piccole dimensioni, pur mantenendo identità stilistiche differenti.

A suggerire che il progetto sia in una fase avanzata sarebbero state le dichiarazioni di Arnaud Belloni, amministratore delegato di Fiat, e François Leboine, responsabile del design del marchio. Entrambi avrebbero anticipato l’arrivo di una vettura legata alla 2CV, spiegando anche perché non sia stata presentata al Salone di Parigi.

Restano da chiarire le caratteristiche definitive della vettura, a partire dall’autonomia, dalla capacità della batteria e dal prezzo. Sono proprio questi gli elementi che potrebbero determinare il successo di una piccola elettrica pensata soprattutto per gli spostamenti quotidiani.

L’Europa punta sulle piccole auto elettriche

Alla base del progetto ci sarebbe anche il dibattito sulla futura normativa europea dedicata alle cosiddette E-car, una categoria pensata per favorire la diffusione di veicoli elettrici compatti e meno costosi.

L’ispirazione arriva anche dalle Kei car giapponesi, automobili dalle dimensioni ridotte progettate per muoversi agevolmente nelle città. L’obiettivo europeo sarebbe quello di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di vetture più semplici ed economiche, attraverso regole specifiche. Il quadro normativo, però, non è ancora stato formalizzato e non è quindi possibile stabilire quali requisiti dovranno rispettare i futuri modelli.

Per Fiat, una categoria di questo tipo potrebbe rappresentare un’opportunità per tornare a presidiare il segmento delle auto cittadine con una proposta completamente elettrica.

Dopo Grande Panda, Fiat guarda alle dimensioni compatte

Dopo Grande Panda e i progetti legati alla futura famiglia di modelli del marchio, Fiat sembra intenzionata a rafforzare la propria presenza nel settore delle vetture accessibili. La Koala, se il progetto sarà confermato nei termini anticipati dalle indiscrezioni, si inserirebbe in questa strategia con una formula che richiama la tradizione delle piccole auto popolari.

La sfida sarà soprattutto economica: proporre un’auto elettrica a un prezzo realmente accessibile, senza sacrificare praticità, spazio e funzionalità nell’uso quotidiano.

In un mercato in cui il costo d’acquisto continua a rappresentare uno degli ostacoli alla diffusione delle auto a batteria, una citycar compatta potrebbe intercettare la domanda di chi cerca un mezzo per gli spostamenti urbani, senza le dimensioni e i costi di un SUV.

Per ora la Fiat Koala resta un progetto da seguire attraverso le anticipazioni disponibili. Il nome, le caratteristiche tecniche, il prezzo e i tempi di arrivo sul mercato dovranno essere confermati ufficialmente. Se l’idea si concretizzerà, il marchio torinese potrebbe tornare a puntare su una delle formule che hanno segnato la sua storia: un’auto piccola, semplice e pensata per molti automobilisti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese