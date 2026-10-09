Pressing su Stellantis: Cirio e Lo Russo incontrano Filosa e chiedono un secondo modello per Mirafiori

TORINO – Un fronte comune, quello che è emerso nelle ultime ore, per blindare l’occupazione e il futuro industriale della città.

In occasione della sua presenza a Torino per la kermesse tecnologica Wave by Vento alle OGR, Antonio Filosa, amministratore delegato e top manager di Stellantis, è stato protagonista di un doppio vertice a porte chiuse con i vertici istituzionali del territorio: prima al Grattacielo Piemonte con il governatore Alberto Cirio e la giunta regionale, poi a Palazzo Civico con il sindaco Stefano Lo Russo. Al centro dei due colloqui, la tenuta del polo di Mirafiori, stretto tra il calo delle commesse della 500 (sia nella versione ibrida che elettrica) e l’urgenza di saturare le linee di montaggio con l’assegnazione di una nuova vettura.

L’incontro con Cirio

Nel faccia a faccia in Regione è stato ribadita la necessità di accelerare sul piano di rilancio produttivo. «Siamo consapevoli delle difficoltà di un mercato condizionato dai rincari energetici, dai costi delle materie prime e dalla concorrenza extra-europea, ma continuiamo a chiedere a Stellantis la massima attenzione su Mirafiori e sulla piena occupazione», hanno spiegato Cirio, Marrone e Tronzano, rimarcando come i volumi attuali, seppur in lieve ripresa rispetto al 2025, restino insufficienti senza l’affiancamento di un secondo modello e senza un’azione decisa a Bruxelles per tutelare i veicoli Made in Europe.

L’incontro con Lo Russo

Poche ore dopo, le medesime istanze sono risuonate nell’ufficio del sindaco Lo Russo a Palazzo Civico. Pur salutando con favore la tenuta dell’hub dei cambi, il primo cittadino ha insistito sulla centralità della produzione di auto finite: «Volumi e diversificazione sono decisivi per dare solidità agli investimenti e tutelare i posti di lavoro». Dal vertice comunale è partito inoltre un messaggio esplicito all’esecutivo nazionale: per Lo Russo la crisi del comparto automotive richiede «una politica industriale più incisiva, con risorse adeguate, sgravi sull’energia, contributi a fondo perduto e iter semplificati» a difesa non solo della fabbrica, ma dell’intero ecosistema torinese fatto di componentistica, ingegneria e ricerca.

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