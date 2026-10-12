Stellantis guarda al futuro, a Parigi debuttano 6 concept car in anteprima mondiale: “50 nuovi prodotti entro il 2030”

PARIGI – Stellantis accende i motori del Salone dell’Auto di Parigi e lo fa in grande stile. All’Hangar Y, la società ha inaugurato la propria partecipazione alla kermesse parigina con The Night Before, un evento esclusivo che ha visto la presentazione in anteprima mondiale di sei audaci concept car.

Un vero e proprio manifesto stilistico e tecnologico che anticipa l’imponente presenza del gruppo alla manifestazione, dove sarà protagonista con lo stand più grande dell’intero Salone e una flotta di oltre 60 vetture esposte in rappresentanza di otto marchi, tra cui il partner strategico Leapmotor.

Sviluppate sotto la direzione di Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe, le sei vetture laboratorio incarnano le diverse anime dei marchi del gruppo, esplorando nuove frontiere tra prestazioni, benessere a bordo, mobilità sostenibile ed esperienze digitali.

“Con queste sei concept car esprimiamo una convinzione condivisa: il futuro del design automobilistico deve essere al tempo stesso audace e ricco di significato. Ogni concept esplora nuove modalità per arricchire l’esperienza quotidiana, valorizzando al contempo l’identità distintiva del proprio brand. Nel loro insieme, dimostrano come creatività, innovazione ed emozione possano fondersi per restituire alle persone il piacere e la passione per l’automobile”, ha dichiarato Vidal.

La strategia FaSTLAne 2030 e la spinta sull’Europa

L’evento parigino non è stato soltanto una vetrina di stile, ma la traduzione concreta delle strategie industriali del gruppo. Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha evidenziato come le novità presentate diano forma al piano FaSTLAne 2030: “È una testimonianza concreta della passione e dell’impegno dei nostri team nel plasmare il futuro della mobilità. Grazie alla forza dei nostri marchi iconici, a un design coinvolgente e a tecnologie all’avanguardia, stiamo offrendo ai clienti una maggiore libertà di scelta e più motivi per essere entusiasti di ciò che li aspetta in futuro.”

Un ruolo centrale nell’espansione del gruppo è riservato proprio al mercato europeo. Come spiegato da Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe, Stellantis punta a valorizzare il patrimonio dei singoli marchi coniugandolo con una forte spinta innovativa. L’obiettivo è ambizioso: il lancio di oltre 50 nuovi prodotti entro il 2030, un piano d’attacco che consentirà all’azienda di ampliare la propria copertura di mercato in Europa del 25%.

“Stellantis intende valorizzare appieno il vantaggio competitivo derivante dall’unicità dei suoi marchi iconici, offrendo vetture capaci di coniugare patrimonio storico e visione del futuro, fondate su un solido know-how e caratterizzate da una bellezza stilistica senza eguali. Con oltre 50 nuovi prodotti previsti entro il 2030, vogliamo contribuire a plasmare il futuro della mobilità. Questi risultati, frutto dell’esecuzione del nostro piano strategico, consentiranno inoltre a Stellantis di ampliare del 25% la propria copertura di mercato nell’area Enlarged Europe”.

La sfida della transizione automobilistica passa dunque da Parigi: Stellantis rilancia la sua scommessa puntando su identità, bellezza e innovazione guidata dalle esigenze del cliente.

Sei concept car

Alfa Romeo Cuorerosso è una concept car nata dal cuore del marchio, pensata per chi ama ancora il piacere della guida. Rappresenta la visione del futuro del brand nei segmenti chiave del mercato, attraverso architetture multi-energy, modelli fino a 4,7 metri di lunghezza e il potenziale sviluppo di versioni Quadrifoglio. In quest’ottica, l’espressione più pura delle prestazioni potrebbe essere immaginata come un propulsore V6 2.9 Full Hybrid abbinato alla trazione integrale Q4, cambio con convertitore di coppia e albero di trasmissione in fibra di carbonio.

Con la 2 CV Concept, Citroën non replica un’icona: ne reinventa l’idea, oggi più attuale che mai. Un’auto elettrica più accessibile, semplice e ingegnosa che riporta libertà e gioia al centro della mobilità. Una nuova 2 CV fedele allo spirito originale ma progettata per il domani: completamente elettrica, prodotta in Europa e proposta a un prezzo di 15.000 euro.

Il concept DS F3VER esplora il futuro di DS Automobiles, riunendo caratteristiche che troppo spesso vengono fornite separatamente: desiderabilità senza compromessi, personalizzazione e versatilità. Basandosi su questi tre pilastri fondamentali, DS F3VER rompe gli schemi tradizionali per esplorare nuove possibilità e sfidare le convenzioni consolidate. È una chiara espressione della direzione verso cui si muove il marchio: più distintiva, più desiderabile e più audace.

FIAT Multiplay reinterpreta la mobilità per una nuova era, esplorando come un veicolo possa adattarsi perfettamente alle esigenze in continua evoluzione della vita moderna. Unendo la versatilità di un pick-up al comfort e alla flessibilità di un SUV, supera le tradizionali categorie automobilistiche grazie a un’architettura modulabile pensata attorno alle persone e alle esperienze condivise. Ispirata all’innovativa Multipla, Multiplay offre una visione audace del futuro di FIAT, coniugando accessibilità, inclusività e innovazione.

Opel STX Concept presenta una visione delle future station wagon, caratterizzate da un design tedesco più audace, essenziale ed emozionale. La nuova firma luminosa Opel Vizor con animazioni a lamelle luminose e il più marcato Opel Compass verticale, insieme al posteriore pulito e inclinato, anticipano il linguaggio stilistico della prossima generazione di modelli Opel.

PEUGEOT RCZ Vision è un manifesto del marchio che offre la più avanzata interpretazione del futuro di PEUGEOT, coniugando design e tecnologia al servizio del piacere di guida. Basata sulla piattaforma STLA One, beneficia della nuova tecnologia steer-by-wire. Anticipa inoltre la prossima generazione dell’esperienza di bordo PEUGEOT, grazie in particolare a Hypersquare® e a un inedito PEUGEOT i-Cockpit®. RCZ Vision incarna la visione del marchio per una mobilità elettrica ad alte prestazioni ed efficiente.

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