Droga delle feste e cocaina rosa: scoperto un giro di spaccio nel centro di Torino

TORINO – Un appartamento nel centro di Torino sarebbe stato utilizzato come punto di vendita di droghe sintetiche destinate anche alle feste a sfondo sessuale. A scoprirlo sono stati i carabinieri, che hanno arrestato un 33enne con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione

L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni su un insolito via vai di persone nel palazzo. Gli accertamenti e le informazioni raccolte dai militari hanno portato all’abitazione, dove è scattata la perquisizione.

I carabinieri hanno sequestrato circa 50 grammi di MDPV, una sostanza sintetica conosciuta anche come “Chemsex”, e 16 grammi di “cocaina rosa” o Tusi. Nell’alloggio sono stati trovati anche sostanza da taglio e un bilancino di precisione.

Sequestrati anche soldi in contanti

Durante la perquisizione sono stati inoltre recuperati oltre 450 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori collegati all’attività di spaccio. Secondo una prima stima, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare più di 10 mila euro.

Il 33enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Torino. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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