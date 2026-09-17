In casa con droga e contanti: 26enne arrestato per spaccio a Torino

TORINO – Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga in casa e l’arresto

L’attività d’indagine è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della questura di Torino.

In particolare, era emerso che all’interno dell’abitazione del giovane, che si trova nel quartiere Lucento, potesse essere detenuta della sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Gli accertamenti svolti hanno consentito di verificare la presenza del 26enne in casa e, pertanto, gli investigatori hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare.

L’attività di ricerca ha dato esito positivo: all’interno dell’abitazione sono state rinvenute diverse sostanze stupefacenti. La successiva analisi effettuata dalla polizia scientifica ha consentito di accertare la presenza di oltre 250 grammi complessivi di ketamina, oltre a quantitativi di eroina, cocaina, MDMA, oppiacei e hashish, parte dei quali già suddivisi in involucri pronti per la cessione.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza e denaro, ritenuti pertinenti all’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti e della quantità e delle modalità di detenzione delle sostanze, il 26enne è stato arrestato.

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