Sequestro di droga tra Novara e Biella: arrestato 48enne con serra indoor e quasi un chilo di marijuana

CARPIGNANO SESIA – In casa aveva una vera e propria centrale dello spaccio, scoperta e smantellata nella giornata di mercoledì 14 ottobre dalla polizia di Stato delle Squadre Mobili di Novara e Biella. Arrestato un uomo di 48 anni con precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti.

L’attività investigativa ha portato gli agenti a perquisire l’abitazione dell’indagato a Carpignano Sesia, dove è emerso un sistema di coltivazione e confezionamento della droga ben organizzato.

Il bilancio del blitz: serre hi-tech e droga a chili

All’interno della casa e delle pertinenze, gli agenti hanno rinvenuto un quantitativo ingente di sostanze stupefacenti e attrezzature professionali.

Nella cantina della casa erano state allestite due serre artificiali complete di flaconi di fertilizzante. La prima struttura conteneva 6 piante in stato di infiorescenza, mentre la seconda ospitava 25 piante in fase di crescita. Altre 3 piante sono state scoperte nascoste dalla vegetazione nel giardino di proprietà.

Ben 148,9 grammi sono stati trovati in un locale della casa insieme a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Un ulteriore e ben più consistente quantitativo, pari a 764 grammi, è stato rinvenuto in un rustico attiguo.

Nel corso della perquisizione, inoltre, sono spuntati anche piccoli quantitativi di altre droghe, nello specifico 2,1 grammi di eroina e 0,31 grammi di cocaina.

Colpo duro al mercato dello spaccio locale

L’operazione congiunta ha permesso di sottrarre al mercato illegale quasi un chilogrammo di marijuana già pronta per il consumo, bloccando sul nascere anche il potenziale raccolto derivante dalle piante in fase di infiorescenza e dai futuri cicli di coltivazione.

Al termine degli accertamenti di rito, il 48enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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