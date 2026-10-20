Un piccolo treno tecnico si scontra con un’auto al passaggio a livello di Valperga: c’è un ferito

VALPERGA – Uno scontro che poteva causare conseguenze ben peggiori si è verificato questa mattina, intorno alle 10, a Valperga, nel Torinese. Un mini-convoglio ferroviario si è infatti scontrato con un’auto, condotta da un uomo e con una donna a bordo, al passaggio a livello di via Peradotto. Il conducente dell’automobile è rimasto illeso, mentre la passeggera ha riportato ferite lievi. Il treno, un convoglio tecnico che procedeva verso Cuorgnè (TO) lungo i binari della ferrovia Rivarolo-Pont, era carico di materiale di risulta. Nella zona è in corso il cantiere per l’elettrificazione della tratta, la cui circolazione è normalmente sospesa.

Secondo quanto ricostruito, il macchinista avrebbe ricevuto il via libera dai colleghi che stavano gestendo il traffico, ma l’autovettura si sarebbe comunque infilata attraversando il passaggio a livello, venendo così colpita nella parte posteriore. Fortunatamente, entrambi i mezzi stavano procedendo a velocità ridotta al momento dell’impatto.

La strada d’accesso è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

La donna ferita è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cuorgnè dai sanitari del 118 Azienda Zero. Per la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Ivrea, la polizia locale, il personale del Gruppo Fs e il sindaco di Valperga, Walter Sandretto. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri di Cuorgnè.

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