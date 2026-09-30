Persona trovata senza vita sulla linea Milano-Torino: circolazione ferroviaria interrotta a Novara

NOVARA – Circolazione ferroviaria interrotta dalle prime ore di questa mattina, mercoledì 30 settembre, sulla linea Milano-Torino a causa del ritrovamento di una persona senza vita a Novara.

Il corpo è stato trovato in via Giusti, nei pressi della linea ferroviaria tra Novara e Vercelli. La persona non è stata ancora identificata.

Sul posto è intervenuta la Polfer di Novara, impegnata nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono state chiarite le circostanze della morte e gli investigatori stanno verificando le diverse ipotesi.

Treni fermi e cancellazioni

Il ritrovamento ha comportato la sospensione della circolazione ferroviaria e pesanti ripercussioni sui collegamenti tra Novara, Milano e Torino.

I treni diretti verso i due capoluoghi sono stati fermati o cancellati in attesa del completamento degli accertamenti della Polfer. La situazione ha provocato disagi soprattutto ai pendolari, agli studenti e ai lavoratori che questa mattina avrebbero dovuto raggiungere Milano o Torino.

Per molti viaggiatori è stato necessario ricorrere a mezzi alternativi, mentre altri hanno dovuto rinunciare al viaggio.

La ripresa della circolazione sarà possibile al termine degli interventi delle forze dell’ordine e dei rilievi sulla linea ferroviaria.

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