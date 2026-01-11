Seguici su

Valperga, investe una volpe e a sua volta viene investito da altro automobilista: grave 43enne

Incidente sulla SS460 tra Salassa e Valperga: un addetto alla sicurezza investe una volpe e viene travolto. È grave

VALPERGA – Un addetto 43enne alla sicurezza di Sicuritalia ha investito poco dopo la mezzanotte di oggi sulla SS460 tra Salassa e Valperga una volpe. Sceso dal mezzo per constatare l’investimento è stato a sua volta investito da un altro automobilista che si è scontrato con la sua Fiat Punto contro la Fiat Panda sbalzandola fuori strada.

Il 43enne di Caluso ha riportato un trauma cranico e un politrauma con diverse fratture. È stato trasportato in elicottero in ospedale. Illeso, invece, l’altro conducente che ha prestato immediato soccorso e si è sottoposto all’alcoltest risultando negativo.

Sul posto anche i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica esatta dei due impatti.

