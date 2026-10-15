31enne voleva gettarsi sotto un treno a Santhià, la polizia lo fa desistere

SANTHIÀ – Voleva farsi travolgere da un treno, ma la polizia è riuscita a fargli cambiare idea. Nei giorni scorsi, un 31enne era stato segnalato mentre si muoveva a piedi lungo la linea ferroviaria in direzione Torino. Gli agenti della polfer, dopo essere stati allertati, lo hanno trovato a breve distanza dalla stazione di Santhià mentre era seduto sui binari, con le spalle rivolte verso la direzione di provenienza di un treno in arrivo. I poliziotti ne avevano rinvenuto prima sulla banchina alcuni alcuni effetti personali apparentemente abbandonati.

Intervenuti tempestivamente, gli agenti sono riusciti a instaurare con lui un dialogo. L’uomo appariva in evidente stato di disagio e fragilità psicologica, e ha dichiarato alle forze dell’ordine l’intenzione di compiere il gesto estremo. Dopo averlo rassicurato, gli agenti lo hanno gradualmente convinto ad allontanarsi dai binari, evitando così conseguenze drammatiche.

Il 31enne è stato accompagnato presso l’ufficio della polfer, dove gli agenti hanno continuato a prestargli assistenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari.

Sul posto è quindi arrivato il 118 che, dopo aver preso in carico l’uomo, lo ha trasportato all’ospedale di Vercelli per gli accertamenti e le cure del caso.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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