32enne investito in via Bologna a Torino: trauma cranico. È il secondo pedone travolto in 12 ore

TORINO – Un uomo di 32 anni è stato investito da un’automobile mercoledì 21 ottobre, intorno alle 7.30, all’incrocio tra via Bologna e piazza Sofia, a Torino. Nell’impatto ha riportato un trauma cranico importante ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

L’impatto all’incrocio con piazza Sofia

Secondo le prime testimonianze, il pedone stava attraversando sulle strisce, in prossimità di un semaforo, quando è stato colpito dall’auto. L’urto lo avrebbe sbalzato per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure e accompagnato l’uomo in ospedale. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e verificare quale luce del semaforo fosse accesa al momento del sinistro stradale.

La sera prima una donna aveva perso la vita

L’investimento è avvenuto a meno di dodici ore da un altro impatto mortale nella stessa via. Martedì 20 ottobre, intorno alle 19.30, una donna di circa 40 anni era stata travolta da un autobus della linea 27 davanti alla Nuvola Lavazza. Dopo il primo impatto, era stata sbalzata contro un secondo mezzo, della linea 18, che procedeva nella direzione opposta.

Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è morta sul posto. Anche in questo caso la Polizia Locale ha svolto gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I due episodi riportano l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni in via Bologna. L’eventuale ruolo della pioggia e della scarsa visibilità resta da verificare.

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