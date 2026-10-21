Ruba un mezzo Amiat e fugge, poi dà in escandescenze e prende a calci i carabinieri

TORINO – Non è la prima volta che vi parliamo di un furto un po’ fuori dal comune e che si è consumato nel tardo pomeriggio di lunedì in via Cigna. Qui, una donna ha rubato un mezzo Amiat per la raccolta dei rifiuti e poi si è data alla fuga, che però è durata poco.

Cosa è successo

È successo tutto quando un operatore ecologico si è rifiutato di accogliere la richiesta della donna, 39enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che aveva chiesto un passaggio sul mezzo Amiat. La 39enne non ha però desistito dal suo intento: ha atteso, e quando l’operatore è sceso dal veicolo per togliere le foglie dal marciapiede lei è salita ed è fuggita alla guida del mezzo. Pare che la donna volesse raggiungere Parco Sempione.

La fuga non è durata molto e dopo qualche centinaia di metri è stata fermata dai carabinieri intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dallo stesso operatore che ha tentato anche di raggiungere la donna rincorrendo il mezzo.

La 39enne è stata quindi arrestato in flagranza per furto aggravato. Accusa a cui si è aggiunta anche la resistenza a pubblico ufficiale: ha dato in escandescenze cercando di aggredire i militari dell’Arma con calci e spintoni.

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