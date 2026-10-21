Tra il 24 e 25 ottobre torna l’ora solare: più ore di buio e possibili effetti sull’umore

PIEMONTE – Anche quest’anno, dopo sette mesi di ora legale, torna l’ora solare. Alle 3 nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 si sposterà indietro la lancetta dell’orologio di un’ora, cioè si tornerà alle 2. La conseguenza immediata è che si potrà dormire di più per un giorno, ma poi per alcuni soggetti più sensibili potrebbe instaurarsi un effetto “jet lag”.

Con l’ora solare le ore di buio durante la giornata sembreranno di più, con effetti anche sull’umore oltre che sul sonno e sull’irritabilità. Per le persone più sensibili ci vorranno alcuni giorni di adattamento alle giornate più corte con il sole che tramonta prima.

Per gli smartphone e gli apparecchi collegati in rete il cambio di orario sarà automatico, mentre bisognerà cambiare e regolare un’ora indietro gli apparecchi e orologi analogici. L’ora legale tornerà tra il 27 e 28 marzo 2027.

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