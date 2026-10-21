Seguici su

CittadiniPiemonte

Tra il 24 e 25 ottobre torna l’ora solare: più ore di buio e possibili effetti sull’umore

Anche quest’anno, dopo sette mesi di ora legale, torna l’ora solare

Pubblicato

17 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

PIEMONTE – Anche quest’anno, dopo sette mesi di ora legale, torna l’ora solare. Alle 3 nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 si sposterà indietro la lancetta dell’orologio di un’ora, cioè si tornerà alle 2. La conseguenza immediata è che si potrà dormire di più per un giorno, ma poi per alcuni soggetti più sensibili potrebbe instaurarsi un effetto “jet lag”.

Per approfondire:

Con l’ora solare le ore di buio durante la giornata sembreranno di più, con effetti anche sull’umore oltre che sul sonno e sull’irritabilità. Per le persone più sensibili ci vorranno alcuni giorni di adattamento alle giornate più corte con il sole che tramonta prima.

Per gli smartphone e gli apparecchi collegati in rete il cambio di orario sarà automatico, mentre bisognerà cambiare e regolare un’ora indietro gli apparecchi e orologi analogici. L’ora legale tornerà tra il 27 e 28 marzo 2027.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *