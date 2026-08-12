Quando il Sole spariva e faceva paura: la storia delle eclissi tra presagi e superstizioni

TORINO – Oggi sappiamo esattamente cosa succederà. La Luna passerà davanti al Sole e, per un po’, ne nasconderà quasi completamente il disco. In Piemonte l’eclissi sarà parziale, ma particolarmente spettacolare: a Torino, intorno alle 20.21, la copertura raggiungerà circa il 93% del Sole.

Per qualche minuto il cielo assumerà un aspetto insolito, la luce cambierà e il Sole sembrerà trasformarsi in una sottile falce.

Per noi è uno spettacolo da fotografare, con gli appositi filtri e gli occhialini certificati. Per chi viveva secoli o millenni fa, però, vedere il Sole sparire nel pieno del giorno poteva essere un’esperienza decisamente meno romantica.

Perché se nessuno sa spiegare quello che sta accadendo, quando il Sole scompare dal cielo la prima domanda non è necessariamente “come funziona?”, ma “che cosa significa?”.

Il Sole che viene mangiato

Le eclissi di sole sono state osservate dall’uomo fin dall’antichità e hanno lasciato tracce in cronache, testi religiosi e racconti mitologici. In molte culture l’improvvisa scomparsa della luce veniva interpretata come un evento soprannaturale.

Una delle immagini più immediate era quella di qualcosa che stesse divorando il Sole.

In un’antica testimonianza cinese, riferita a un’eclissi del 1302 avanti Cristo, si racconta che “tre fiamme mangiarono il Sole” e che nel cielo apparvero le stelle. La NASA raccoglie questa e altre testimonianze nella sua documentazione sulle eclissi storiche.

Non era difficile immaginare che dietro quell’oscuramento ci fosse una creatura, una divinità o qualche forza misteriosa. Il Sole era la fonte della luce e scandiva la vita quotidiana: vederlo improvvisamente indebolirsi significava assistere a qualcosa che rompeva l’ordine naturale delle cose.

E quando l’ordine del cielo sembrava spezzarsi, la paura arrivava facilmente.

Quando il giorno diventò notte durante una battaglia

Uno degli episodi più famosi risale al 585 avanti Cristo.

Lidi e Medi erano impegnati in una guerra che durava da anni quando, durante una battaglia, il giorno si trasformò improvvisamente in notte. Secondo il racconto dello storico greco Erodoto, l’eclissi era stata prevista da Talete di Mileto.

I combattenti, impressionati da quello che stava accadendo, smisero di combattere e iniziarono a cercare la pace. La NASA identifica l’evento con l’eclissi totale del 28 maggio 585 a.C. e riporta proprio la testimonianza di Erodoto.

È un episodio particolarmente interessante perché mostra due facce della stessa storia.

Da una parte c’è la paura di fronte a un fenomeno apparentemente inspiegabile. Dall’altra c’è già la possibilità di prevederlo.

Ed è proprio questa la svolta: quando il cielo comincia a poter essere calcolato, perde progressivamente il suo carattere di mistero.

Un cattivo presagio per re e imperatori

Per secoli, tuttavia, l’eclissi continuò a essere associata a presagi e avvenimenti eccezionali.

Un sovrano poteva preoccuparsi. Un esercito poteva interpretarla come un segnale. Una popolazione poteva leggerla come un avvertimento degli dèi.

Anche alcune cronache dell’antichità collegano le eclissi a guerre, morti e calamità. Naturalmente non significa che ogni persona fosse terrorizzata o che tutte le culture attribuissero lo stesso significato al fenomeno: le interpretazioni erano molto diverse e le fonti storiche non sempre permettono di stabilire quanto un racconto rifletta realmente la percezione popolare. La stessa NASA invita alla cautela nel collegare un’eclissi a un determinato evento storico.

Ma una cosa è certa: un Sole oscurato a metà giornata era impossibile da ignorare.

“Il Sole è diventato come la Luna”

Uno degli episodi più suggestivi arriva dal Medioevo.

Il 2 agosto 1133 si verificò un’eclissi totale. La Anglo-Saxon Chronicle racconta che il Sole divenne simile a una Luna di tre giorni e che le stelle apparvero nel cielo a mezzogiorno. La cronaca aggiunge che gli uomini rimasero meravigliati e spaventati, pensando che qualcosa di grande stesse per accadere.

E qualcosa, effettivamente, accadde: nello stesso anno morì il re Enrico I d’Inghilterra.

Il collegamento tra i due eventi è naturalmente una costruzione della mentalità dell’epoca, non una relazione di causa ed effetto. Ma è proprio questo il punto: quando il cielo sembrava annunciare qualcosa, un evento successivo poteva facilmente diventare la “prova” che quel presagio fosse reale.

È un meccanismo umano che, in forme diverse, conosciamo ancora oggi.

Dalla paura alla previsione

La grande rivoluzione è arrivata quando l’astronomia ha trasformato l’eclissi da mistero a fenomeno prevedibile.

Oggi sappiamo che non c’è nessun drago celeste, nessuna divinità arrabbiata e nessun presagio di sventura. È semplicemente la Luna che, dalla nostra prospettiva, passa davanti al disco del Sole.

E possiamo persino prevedere il fenomeno con una precisione impressionante.

Le eclissi, inoltre, non sono eventi casuali: seguono regolarità astronomiche. Il cosiddetto ciclo di Saros, lungo circa 6.585 giorni, cioè poco più di 18 anni, permette di individuare famiglie di eclissi con geometrie molto simili.

Quello che un tempo poteva sembrare un messaggio degli dèi è diventato qualcosa che gli astronomi possono mettere in calendario con largo anticipo.

Eppure, quando il Sole scompare, fa ancora effetto

Ed è forse questa la parte più curiosa.

La scienza ci ha tolto la paura dell’ignoto, ma non necessariamente lo stupore.

Oggi, 12 agosto 2026, quando il Sole comincerà a essere coperto dalla Luna sopra il Piemonte, nessuno dovrà pensare che stia arrivando la fine del mondo. A Torino il fenomeno raggiungerà circa il 93% di copertura e sarà visibile nella fase del tramonto.

Ma proviamo per un momento a dimenticare smartphone, previsioni astronomiche e applicazioni.

Immaginiamo di essere in una piazza medievale. Il Sole è alto, poi improvvisamente la luce cambia. Il cielo si fa strano. Il giorno sembra accorciarsi. Qualcuno alza gli occhi. Qualcun altro si mette a pregare. Nessuno sa quando finirà.

Forse, vista così, si capisce meglio perché per migliaia di anni le eclissi abbiano fatto paura.

La Luna davanti al Sole è sempre la stessa. È cambiato il modo in cui noi guardiamo quel cielo.

E oggi possiamo goderci lo spettacolo con molta più serenità: sapendo esattamente perché il Sole sparirà, ma lasciandoci comunque sorprendere dal fatto che, per qualche minuto, il cielo sopra il Piemonte sembrerà ancora una volta qualcosa di fuori dall’ordinario.

Nota di sicurezza: anche durante un’eclissi parziale il Sole non va osservato direttamente senza adeguate protezioni certificate. La copertura del 93% non rende sicuro guardarlo a occhio nudo.

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