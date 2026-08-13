Lo spettacolo dell’eclissi solare in Piemonte

PIEMONTE – Eravamo un po’ tutti in fibrillazione ieri per l’eclissi di sole che dal territorio della nostra regione doveva essere generalmente ben visibile, fino superare il 90% della copertura. Anche se qualche nuvola ha in alcuni casi interrotto la visione a Torino, proprio mentre il sole stava per superare la metà dell’eclissi, lo spettacolo è stato comunque apprezzabile. Molti hanno deciso di osservarlo in compagnia da punti panoramici.

Il massimo dell’eclissi si è raggiunto attorno alle 20.20.

Beato chi è riuscito a vederla: per avere un nuovo evento di simile portata osservabile dalla nostra regione, con una copertura del Sole da parte della Luna superiore al 90%, bisognerà attendere addirittura il 2081. Tuttavia, la prossima eclissi totale di sole sarà già il 2 agosto 2027, meno di un anno: dal Piemonte sarà visibile solo parzialmente però.

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