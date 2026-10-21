Ubriaco inveisce contro i passanti, minaccia e cerca di aggredire i poliziotti con pugni (e un ombrello): arrestato in piazza Vittorio a Torino

TORINO – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato in pieno centro a Torino: è accusato di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Le minacce, l’aggressione e l’arresto

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al NUE 112, relativa alla presenza di un uomo molesto all’interno di un bar di piazza Vittorio Veneto che, in evidente stato di alterazione alcolica, stava inveendo contro i passanti.

Giunti sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico hanno individuato un 49enne che, in forte stato di ubriachezza, alla vista dei poliziotti ha dato in escandescenze, rivolgendo loro gravi minacce.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, spintonando gli agenti e tentando di colpirli sia con un ombrello che al volto con un pugno, assumendo la guardia utilizzata nella box. Tuttavia i poliziotti sono riusciti a bloccarlo accompagnandolo a bordo dell’auto di servizio dove colpiva ripetutamente il divisorio in plexiglass.

L’uomo già destinatario dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e, su disposizione dell’A.G., condotto nel carcere di Torino.

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