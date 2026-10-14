Torino, minaccia i passanti con una mannaia in corso Vercelli: arrestato

TORINO – Momenti di tensione sabato sera in corso Vercelli, all’angolo con via Carmagnola, nel quartiere Aurora di Torino, dove un uomo sulla quarantina ha minacciato i passanti brandendo una mannaia. L’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato disarmato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione al 112 che riferiva della presenza di una persona armata e fuori di sé, che minacciava di colpire chi si trovava in strada. I militari sono arrivati sul posto in pochi minuti, trovandosi di fronte l’uomo con la mannaia in mano.

L’intervento dei carabinieri per disarmare l’uomo

Per evitare che la situazione degenerasse, i carabinieri hanno messo in atto una manovra per riuscire a disarmarlo. Mentre uno dei militari cercava di distrarre l’uomo e lo invitava a lasciare l’arma, il collega si è avvicinato alle sue spalle.

Il carabiniere è riuscito a bloccare il braccio dell’uomo e a sottrargli la mannaia. Per completare l’intervento e mettere in sicurezza la situazione è stato necessario anche il supporto di una seconda pattuglia.

La resistenza durante l’arresto e il trasferimento in carcere

L’uomo ha opposto una forte resistenza durante le operazioni, tentando di colpire i militari con calci e testate. Il comportamento aggressivo è proseguito anche in caserma, dove ha continuato a manifestare uno stato di agitazione, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e di sottoporsi al fotosegnalamento.

Al termine degli accertamenti, è stato arrestato con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e porto di oggetti atti a offendere.

L’uomo si trova attualmente in carcere. La mannaia utilizzata durante l’episodio è stata sequestrata: l’arma misura complessivamente 40 centimetri, con una lama lunga 27 centimetri.

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