Cuneo Volley, minacce di morte sui social a Manuel Coscione dopo l’errore in battuta contro Perugia

CUNEO – Un errore in battuta sul match ball e arrivano le minacce di morte. Inaccettabile quello che è accaduto a Manuel Coscione, palleggiatore del Cuneo Volley, dopo la partita di Superlega persa con Perugia al quinto set.

Un errore di gioco è diventato la scusa per minacciare il giocatore e la sua famiglia con dei messaggi sul suo profilo Instagram. Un commenttatore rigorosamente anonimo ha lasciato tre commenti decisamente inaccettabili, nel modo e nel contenuto. I commenti e le minacce fanno esplicito riferimento all’errore in battuta.

Coscione ha giustamente deciso di non far finta di nulla e di denunciare alla utorità quanto accaduto, in modo che il responsabile venga individuato.

Le parole di Manuel Coscione

Ho sempre dato e sempre darò il massimo in campo,ieri purtroppo non sono riuscito a farlo sempre, ho commesso il mio secondo errore in battuta sul match-ball per noi al quinto set, ma ciò non autorizza nessuno ad attaccarmi sul personale coinvolgendo la mia famiglia e minacciandomi in questo modo con delle frasi che sono totalmente estranee a quello che è il concetto di sport.

Poi non avendo il coraggio di farlo a proprio nome il personaggio ha creato evidentemente un profilo fake commentando un mio post vecchio di 2 anni, ma ho avviato le procedure che secondo me era giusto fare presso le autorità competenti perchè episodi del genere non devono passare in secondo piano.

Ormai sembra che sui social tutti si sentano in diritto di dire qualsiasi cosa giudicando, minacciando, diffamando, bullizzando ecc… persone che credo che di persona non avrebbero coraggio neanche di aprire la bocca.

Lo Sport è un’altra cosa, ma in generale la mia idea di educazione e rispetto degli altri è totalmente diversa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Coscione (@manuel_coscione)

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