Un insegnante alza le mani contro uno studente nell’occupazione del Giolitti di Torino: le polemiche

TORINO – Momenti di tensione all’istituto alberghiero Giolitti di via Alassio, a Torino, dove ieri, martedì 20 ottobre, era in corso l’occupazione della scuola. A far discutere sono alcuni video e fotografie realizzati dagli studenti, che documentano un confronto acceso tra un docente e un allievo.

L’episodio si inserisce nel clima di mobilitazione che sta interessando anche altri istituti cittadini, alcuni dei quali sono stati occupati nei giorni scorsi.

Il gesto ripreso nei video e la questione della sicurezza

Le immagini mostrano un uomo, identificato come un insegnante, mentre alza il braccio destro in direzione di uno studente. Secondo la versione riferita da alcuni ragazzi, il docente avrebbe colpito un allievo minorenne durante le fasi più concitate dell’occupazione.

La ricostruzione dell’accaduto è legata anche alle condizioni in cui si svolgeva la protesta. Secondo quanto riferito dalla scuola, in quei momenti si stava cercando di riportare la situazione sotto controllo, anche per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, di cui il docente coinvolto è responsabile.

L’episodio ha acceso il dibattito su quanto avvenuto all’interno dell’istituto. Per chiarire la dinamica sarà necessario ricostruire con precisione i fatti e il contesto in cui si è verificato il confronto.

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