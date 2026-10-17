Manifestazione della scuola a Torino. Polizia e sindacati si accusano e in mezzo ci sono i ragazzi

TORINO – La grande manifestazione studentesca che ieri si è svolta a Torino in maniera del tutto pacifica e partecipata, tolti i momenti di isolati scontri in piazza Castello, continua a far parlare. Si è verificata una situazione in realtà non nuova, con accuse c he volano da una parte e dall’altra, sulle spalle dei ragazzi e delle ragazze che hanno dato vita alla protesta.

Nella serata di venerdì sono arrivati due comunicati dai toni opposti, che in sostanza lanciano accuse incrociate, ma che hanno un denominatore comune: le vittime di tutto questo sono proprio studentesse e studenti.

Da una parte Cobas Scuola Torino accusa la polizia di rispondere con le cariche alle richieste di chi protesta, dall’altra il sindacato FSP di Polizia accusa queli che definisce “abili manovratori politici che strumentalizzano tutti pur di creare disordini”.

Vi riportiamo integralmente i due comunicati.

Il comunicato di Cobas Scuola Torino

La scuola non si difende con le cariche. La legalità non può essere a senso unico!

Abbiamo volutamente scelto di diffondere questo comunicato dopo la bellissima manifestazione di oggi delle studentesse e degli studenti di Torino.

Non avevamo ritenuto opportuno intervenire prima perché pensavamo — e continuiamo a pensare — che il merito di ciò che è stato costruito in questi giorni dovesse essere lasciato interamente a chi lo ha realizzato: le studentesse e gli studenti.

Sia chiaro: noi c’eravamo. Eravamo nelle scuole, abbiamo discusso con loro, ci siamo confrontati e abbiamo dato consigli. Ma non ci sembrava corretto mettere il cappello su una mobilitazione nata dal basso, dall’autorganizzazione e dalla volontà degli studenti e delle studentesse di far sentire la propria voce.

Oggi, dopo la manifestazione, sentiamo però il dovere di parlare. E lo facciamo senza ambiguità.

La manifestazione di oggi è stata bellissima. La risposta delle forze dell’ordine, invece, solleva interrogativi gravi che non possono essere liquidati con il solito racconto degli scontri.

Ancora una volta, il dibattito pubblico rischia di concentrarsi sulle immagini della tensione, mettendo in secondo piano le ragioni della protesta e le responsabilità di chi ha gestito l’ordine pubblico. Ma non si può raccontare quanto accaduto come se gli scontri fossero comparsi dal nulla, senza ricostruire la dinamica degli interventi della polizia e senza chiedersi quale ruolo abbiano avuto le cariche nell’alimentare la tensione.

Quando la risposta a una manifestazione studentesca sono gli idranti e le cariche, il problema non può essere ridotto al comportamento di chi protesta.

Le ragazze e i ragazzi sono scesi in piazza per rivendicare il diritto allo studio, denunciare i tagli alla scuola pubblica e contestare scelte politiche che continuano a sacrificare istruzione, sanità e servizi pubblici mentre si destinano risorse crescenti agli armamenti. Hanno portato nelle strade il disagio di una generazione che troppo spesso viene ascoltata soltanto quando protesta e viene trattata come un problema quando decide di organizzarsi.

Di fronte a questa mobilitazione, ci saremmo aspettati la capacità di garantire il diritto di manifestare, prevenire le situazioni di rischio e tutelare l’incolumità di tutte le persone presenti. Ci chiediamo invece perché la gestione della piazza sia arrivata alle cariche e all’uso degli idranti contro studenti che volevano esprimere pubblicamente la propria rabbia.

Chi ha deciso le modalità dell’intervento? Quali valutazioni sono state fatte prima di procedere alle cariche? Quali misure sono state adottate per evitare che la situazione degenerasse? E soprattutto: si ritiene davvero che la repressione sia una risposta adeguata alle richieste delle giovani generazioni?

Sono domande precise, alle quali le istituzioni devono dare risposte altrettanto precise.

Non accettiamo che la parola «ordine pubblico» diventi una formula buona per giustificare qualsiasi intervento. Garantire la sicurezza significa anche proteggere il diritto di riunirsi e manifestare, limitare l’uso della forza a quanto strettamente necessario e assicurare che ogni intervento sia proporzionato e verificabile. Non significa trasformare una piazza studentesca in un terreno di scontro.

La polizia non può essere inflessibile con chi manifesta e incapace di prevenire ciò che mette in pericolo le scuole e le comunità che le abitano.

In questi giorni, mentre gli studenti cercavano di portare avanti le proprie iniziative, si sono verificate anche devastazioni in alcuni istituti. Condanniamo la distruzione degli spazi scolastici, che appartengono all’intera comunità, e chiediamo che siano accertate le responsabilità individuali. Ma proprio per questo non accettiamo che le responsabilità vengano attribuite collettivamente a un intero movimento studentesco.

Resta una domanda che riguarda direttamente la politica nazionale: perché, di fronte alle devastazioni delle scuole, la discussione pubblica si è concentrata sulla condanna dei danneggiamenti, mentre dopo la manifestazione di oggi alcuni esponenti politici sono intervenuti con tanta rapidità e durezza per attaccare il movimento studentesco?

Dov’era la polizia mentre alcune scuole venivano devastate da gruppi che nulla sembravano avere a che fare con le mobilitazioni studentesche?

Perché non è stata in grado di impedire queste azioni e di tutelare il diritto degli studenti a portare avanti le proprie iniziative? Perché gruppi che, secondo le testimonianze e le ricostruzioni circolate, avrebbero agito con modalità organizzate sono riusciti a mettere in seria difficoltà le occupazioni, mentre la risposta delle forze dell’ordine si è poi concentrata sugli studenti scesi in piazza per manifestare?

In alcuni istituti, a pochi metri dalle caserme, possibile che nessuno abbia visto nulla? Possibile che non ci si sia accorti della presenza di gruppi che sembravano avere come unico obiettivo quello di devastare gli spazi scolastici, senza alcun legame riconoscibile con le rivendicazioni degli studenti di quelle scuole?

Non vogliamo lanciare accuse senza prove, né trasformare interrogativi legittimi in conclusioni precostituite. Ma proprio per questo chiediamo che venga fatta chiarezza.

È stata valutata la possibilità che queste azioni abbiano avuto l’effetto, se non l’obiettivo, di screditare il movimento studentesco e far fallire occupazioni che avevano parole d’ordine precise? Occupazioni che rivendicavano il diritto allo studio, un’istruzione dignitosa e la possibilità di partecipare alle decisioni che riguardano la vita scolastica?

E come mai i comitati giovanili di Fratelli d’Italia sono intervenuti così rapidamente con comunicati che sembravano trovare nelle devastazioni la conferma delle proprie posizioni, identificando i responsabili con i cosiddetti «maranza»?

Una coincidenza politica che merita almeno una riflessione. Le devastazioni hanno messo in difficoltà il movimento, hanno colpito soprattutto gli studenti meno politicizzati e hanno offerto un facile pretesto a chi vorrebbe liquidare le occupazioni come semplice vandalismo. Non sappiamo chi ci sia dietro quei gruppi e non intendiamo attribuire responsabilità senza elementi concreti. Ma chiediamo che si indaghi seriamente, senza scorciatoie e senza utilizzare quanto accaduto per criminalizzare indiscriminatamente gli studenti.

Dopo gli episodi di devastazione, abbiamo assistito a dichiarazioni che hanno offerto una rappresentazione dei giovani come problema di sicurezza, alimentando stereotipi e generalizzazioni. Dopo la manifestazione, gli episodi di tensione sono diventati un’occasione per rilanciare la richiesta di maggiore severità.

Ma perché tanta solerzia nel condannare gli studenti e così poca attenzione, nel dibattito politico, alla necessità di chiarire come sia stata gestita la piazza? Chi si assume la responsabilità delle decisioni che hanno portato alle cariche? Chi verifica la proporzionalità dell’uso della forza? Chi risponde se saranno accertati comportamenti illegittimi da parte di chi avrebbe dovuto garantire il diritto di manifestare?

Non chiediamo indulgenza per chi ha devastato le scuole o commesso atti di violenza. Chiediamo lo stesso rigore nell’accertamento di tutte le responsabilità. Non possono esistere responsabilità da perseguire con la massima severità e altre da considerare secondarie perché riguardano l’operato delle istituzioni.

La legalità non può essere invocata a senso unico.

Se si pretende che gli studenti rispondano delle proprie azioni, è altrettanto necessario che le modalità di intervento delle forze dell’ordine siano trasparenti, proporzionate e sottoposte a verifica. La credibilità delle istituzioni non si misura soltanto dalla fermezza con cui condannano chi protesta, ma anche dalla trasparenza con cui rendono conto del proprio operato.

Ci chiediamo inoltre perché le devastazioni e gli episodi di tensione debbano diventare il pretesto per spostare l’attenzione dalle ragioni della mobilitazione: una scuola pubblica impoverita, il diritto allo studio, le disuguaglianze e le risorse destinate agli armamenti anziché ai servizi pubblici.

In questo modo, una questione sociale e politica viene ridotta a una questione di ordine pubblico, mentre chi manifesta viene identificato con gli episodi più gravi, indipendentemente dalle proprie responsabilità individuali.

Noi non accettiamo questa operazione. Vogliamo che si faccia piena luce sui danneggiamenti, ma anche sulla gestione della manifestazione e sulle ragioni delle cariche. Vogliamo che ogni responsabilità venga accertata, senza protezioni e senza capri espiatori.

La scuola non è una caserma. Le studentesse e gli studenti non sono un nemico da contenere. Le occupazioni e le manifestazioni sono espressioni di conflitto e partecipazione che devono essere affrontate nel rispetto dei diritti, non trasformate automaticamente in questioni di sicurezza.

Come COBAS Scuola Torino rifiutiamo una concezione dell’ordine pubblico che finisce per mettere sullo stesso piano il dissenso e la minaccia, la protesta e la violenza. Rifiutiamo l’idea che la risposta alle contraddizioni sociali, alla precarietà e all’impoverimento della scuola pubblica debba essere affidata alla forza.

La repressione non risolve le ragioni della protesta. Le nasconde, rischia di esasperarle e allontana ulteriormente le giovani generazioni dalle istituzioni. Una scuola che vuole educare alla democrazia deve riconoscere il valore del dissenso, anche quando è scomodo, conflittuale e mette in discussione le scelte di chi governa.

E ora dobbiamo aspettarci l’ennesimo decreto sicurezza? Dobbiamo assistere all’ennesimo tentativo di utilizzare episodi di tensione per restringere gli spazi di manifestazione, inasprire le sanzioni e intimidire chi sceglie di mobilitarsi?

Non accetteremo che quanto accaduto venga trasformato in un pretesto per nuove strette repressive. La condanna della violenza non può diventare la copertura politica per colpire il dissenso e mettere a tacere un’intera generazione.

Noi continueremo a stare al fianco delle ragazze e dei ragazzi, senza sostituirci a loro e senza appropriarci delle loro iniziative. Lo faremo perché difendere la scuola significa difendere il diritto allo studio, la libertà di espressione, la partecipazione democratica e la possibilità per le nuove generazioni di immaginare un futuro diverso.

La scuola non si difende con le cariche. La legalità non può essere a senso unico. La democrazia non si misura dalla tranquillità delle piazze, ma dalla libertà di chi le attraversa per far sentire la propria voce.

Il comuicato di FSP Polizia

“Cortei in strada che urlano slogan contro le armi e la violenza a favore della scuola mentre, un minuto dopo, volano bombe carta e bottigliate contro gli agenti in servizio. Per non parlare dell’incursione criminale dentro una scuola elementare di Torino devastata da incappucciati armati di spranghe. Cosa può esserci di più ipocrita e ridicolo? Le brutte scene delle solite aggressioni nei vari cortei per manifestare a proposito del sistema scuola, che si sono viste oggi in tante città d’Italia, sono da condannare fermamente come frutto di consueti comportamenti irresponsabili e, non di rado delinquenziali. Incredibilmente c’è ancora bisogno di ripeterlo: i poliziotti sono in strada per lavorare, per garantire un servizio; non sono in strada per essere il bersaglio della violenza aizzata da abili manovratori politici che strumentalizzano tutti pur di creare disordini, incidenti e ferire chi rappresenta lo Stato. Chi vuole manifestare e soprattutto essere ascoltato deve rispettare le regole, altrimenti non può essere preso in considerazione”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo i vari disordini e tensioni che si sono verificati in diverse città durante i cortei per la scuola.

“Tutti gli organi di informazione hanno dettagliatamente riportato scritte, cori, dichiarazioni di partecipanti ai cortei che hanno chiesto più soldi per la scuola ‘per poter studiare tranquilli’ hanno detto; soldi da togliere al riarmo perché ‘vogliamo più aule non più bombe’ hanno detto. Ebbene le bombe che questi signori non vogliono non devono essere evidentemente quelle che hanno lanciato contro i poliziotti. Bisogna capire che certe fesserie neutralizzano, purtroppo, qualsiasi serio contenuto di una qualsiasi manifestazione. Bisogna capire che quelle donne e uomini in divisa che si trovano per strada durante i cortei sono i genitori o i parenti o gli amici dei compagni del banco accanto, non nemici. Bisogna essere abbastanza svegli da capire quando sono ‘altri’ che vogliono spingere a fare delle cose solo per motivazioni politiche, senza che gli importi nulla della scuola, dei banchi né di nient’altro. I ragazzi si sveglino. I primi che ‘vogliono stare tranquilli’ e che non vogliono ‘più bombe’ sono gli operatori delle Forze dell’ordine che, dopo i cortei, vorrebbero tornare tutti interi a casa”.

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