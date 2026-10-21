L’addio ad Anna Mellano: Venaria Reale si stringe per l’ultimo saluto alla giovane cestista

VENARIA REALE – Una comunità intera si è stretta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 ottobre, attorno alla famiglia di Anna Mellano, la giovane promessa della pallacanestro italiana scomparsa a soli 17 anni a causa di una leucemia. La chiesa di Santa Maria a Venaria Reale non è riuscita a contenere la folla accorsa per dare l’ultimo saluto alla ragazza, che in carriera aveva già vestito la maglia azzurra delle nazionali giovanili.

Accanto ai genitori e ai parenti si sono radunate le compagne del Basket Venaria che hanno esposto lo striscione “Ciao Anna. Sempre nei nostri cuori”, insieme a una delegazione della Juventus Femminile, ai compagni di scuola, agli amici e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni sportive cittadine.

Oltre alla passione per lo sport, Anna coltivava sui banchi di scuola il grande sogno di laurearsi in Medicina. Proprio per onorare questa sua aspirazione e trasformare il dolore in un gesto concreto, la famiglia ha scelto di promuovere una raccolta fondi a sostegno del progetto Medici con l’Africa Cuamm, destinata a finanziare borse di studio in Paesi fragili come il Mozambico per permettere a giovani studenti locali di formarsi e diventare medici.

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